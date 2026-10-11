Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino

CANTONE - La mancata assegnazione del Dipartimento del territorio a Norman Gobbi è uno «sgarbo» — sia al consigliere di Stato che alla Lega — orchestrato dalla «partitocrazia» per ragioni di «politichetta elettorale». Così il Mattino della Domenica critica duramente la maggioranza del governo che ha assegnato il DT a Piero Marchesi, subentrato in Consiglio di Stato mercoledì scorso dopo le dimissioni di Claudio Zali.