Marchesi si prende il primo buffetto dal Mattino
Il neo consigliere di Stato pizzicato da via Monte Boglia: «Sul Territorio poteva schierarsi con più fermezza». Il domenicale duro con il governo: «Spregevole sgarbo a Gobbi»
CANTONE - La mancata assegnazione del Dipartimento del territorio a Norman Gobbi è uno «sgarbo» — sia al consigliere di Stato che alla Lega — orchestrato dalla «partitocrazia» per ragioni di «politichetta elettorale». Così il Mattino della Domenica critica duramente la maggioranza del governo che ha assegnato il DT a Piero Marchesi, subentrato in Consiglio di Stato mercoledì scorso dopo le dimissioni di Claudio Zali.
Nel mirino del domenicale finiscono quindi Carobbio, Vitta e De Rosa, il «trio» accusato di aver invocato la «stabilità» soltanto quando fa comodo.
E una frecciata arriva anche a Piero Marchesi, che secondo il domenicale avrebbe potuto difendere con maggiore convinzione il futuro compagno di lista. «Presumibilmente si è fatto ingolosire dalla ghiotta ed inaspettata offerta».
Al neo eletto vengono però recapitati anche gli auguri di buon lavoro, «con l’auspicio che nei prossimi mesi riesca a togliere un po’ di ideologia verde» dal Dipartimento.