Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

La grigliata per i lavoratori edili

Una persona che ha incontrato spesso la superstar del tennis a Rapperswil-Jona per via della sua attività nell'edilizia fornisce volentieri, ma in forma anonima, informazioni a 20 Minuten. «È distaccato, ma molto cortese. Saluta sempre gentilmente», racconta l'uomo. Alla fine dei lavori, Federer si sarebbe poi mostrato particolarmente generoso. «Ha organizzato una grande grigliata per tutti i collaboratori per festeggiare la fine dei lavori. Lui stesso era presente», racconta la fonte anonima.

Sicurezza privata sul posto

La famiglia Federer ha impiegato numerosi collaboratori nell'area sul Lago di Zurigo. I propri dipendenti alloggiano in una piccola casa sulla proprietà e il cancello è sorvegliato e controllato da una sicurezza privata.