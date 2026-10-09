Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
La famiglia della leggenda del tennis si sarebbe trasferita in riva al Lago di Zurigo
La famiglia della leggenda del tennis si sarebbe trasferita in riva al Lago di Zurigo
SAN GALLO - Quando i colleghi di 20 Minuten sono passati giovedì pomeriggio davanti alla proprietà della famiglia Federer a Rapperswil-Jona (SG), sul Lago di Zurigo, non c'era più traccia di rumorosi lavori di costruzione. Secondo la Linth-Zeitung, la leggenda del tennis e i suoi cari si sono recentemente trasferiti nella loro nuova casa.
Né la città di Rapperswil-Jona né gli stessi Federer confermano ufficialmente il trasferimento. Tuttavia, la visita dei giornalisti ha permesso di raccogliere elementi che rafforzano la tesi secondo cui il vincitore di 20 titoli dello Slam sia ora ufficialmente un cittadino di Rapperswil. Un postino conferma di aver appena consegnato un pacco per Roger Federer. Non vuole e non può, però, dire di più.
La grigliata per i lavoratori edili
Una persona che ha incontrato spesso la superstar del tennis a Rapperswil-Jona per via della sua attività nell'edilizia fornisce volentieri, ma in forma anonima, informazioni a 20 Minuten. «È distaccato, ma molto cortese. Saluta sempre gentilmente», racconta l'uomo. Alla fine dei lavori, Federer si sarebbe poi mostrato particolarmente generoso. «Ha organizzato una grande grigliata per tutti i collaboratori per festeggiare la fine dei lavori. Lui stesso era presente», racconta la fonte anonima.
Sicurezza privata sul posto
La famiglia Federer ha impiegato numerosi collaboratori nell'area sul Lago di Zurigo. I propri dipendenti alloggiano in una piccola casa sulla proprietà e il cancello è sorvegliato e controllato da una sicurezza privata.
I turisti chiedono di lui
Nella seconda città più grande del Cantone San Gallo (poco meno di 30'000 abitanti), i Federer sono spesso argomento di conversazione, anche se molti temono di inimicarsi lo svizzero più famoso parlando con i media. Una coppia di ristoratori, invece, fornisce volentieri informazioni a 20 Minuten. «Capita spesso che gli ospiti chiedano di Roger Federer», racconta Cristiano, che insieme a Maria gestisce il locale Schwanen Bar e Restaurant sul lungolago di Rapperswil. Anche clienti internazionali, che parlano prevalentemente inglese, ne fanno parte.
Come sa 20 Minuten, Federer si mostra anche al di fuori della sua proprietà in città. Secondo un insider, avrebbe già fatto visita anche al campo da tennis locale.