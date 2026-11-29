I fuochi d'artificio dividono: per alcuni sono una tradizione irrinunciabile del 1° agosto e, sempre più spesso, di Capodanno; per altri una fonte di rumore, inquinamento e spavento per gli animali. Oggi il loro uso è già regolamentato da limiti di età e obblighi di autorizzazione, e Cantoni e Comuni possono limitarne o vietarne vendita e impiego.