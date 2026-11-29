AVS, fuochi d'artificio, coniugi e materiale bellico: oggi è il giorno
Tra poche ore sarà noto l'esito della votazione popolare. Quattro gli oggetti sui quali gli svizzeri sono stati chiamati a esprimersi
BERNA - È il giorno dell'ultima votazione popolare del 2026. I cittadini svizzeri si sono espressi su questi quattro oggetti.
- Finanziamento supplementare dell'AVS
Nel marzo del 2024 il Popolo svizzero ha accettato l'iniziativa per una 13a mensilità AVS, che sarà versata per la prima volta ai circa 2,6 milioni di pensionati nel dicembre del 2026. I costi ammonteranno inizialmente a oltre 4 miliardi di franchi e supereranno con il tempo i 5 miliardi. Oltre un quinto sarà a carico della Confederazione, il resto per ora è scoperto: già dal 2026 l'AVS spenderà più di quanto incassa e, senza entrate supplementari, il deficit crescerà di anno in anno.
Il Parlamento ha quindi deciso di finanziare una parte della 13a mensilità con un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali, escludendone alcuni beni di uso quotidiano come le derrate alimentari o i medicinali. Le entrate supplementari, stimate in 1,4 miliardi di franchi all'anno, insieme al contributo della Confederazione copriranno circa la metà dei costi, rallentando la diminuzione delle riserve dell'AVS. L'aumento entrerà in vigore non prima del 2028: per il versamento del 2026 e del 2027 non è previsto alcun finanziamento supplementare.
Consiglio federale e Parlamento: SÌ. L'aumento dell'IVA è un passo importante verso un'AVS finanziariamente stabile e permette di ripartire i costi tra tutte le generazioni. Alcuni beni di uso quotidiano, come le derrate alimentari, sono esclusi.
Minoranza del Parlamento: NO. Una minoranza del Parlamento è contraria al progetto e chiede di finanziare la 13esima AVS nell'ambito della prossima riforma: la stabilità finanziaria dell'AVS, a suo avviso, va garantita non solo con entrate supplementari, ma anche con misure strutturali come l'innalzamento dell'età pensionabile.
- Iniziativa sui fuochi d'artificio
I fuochi d'artificio dividono: per alcuni sono una tradizione irrinunciabile del 1° agosto e, sempre più spesso, di Capodanno; per altri una fonte di rumore, inquinamento e spavento per gli animali. Oggi il loro uso è già regolamentato da limiti di età e obblighi di autorizzazione, e Cantoni e Comuni possono limitarne o vietarne vendita e impiego.
L'iniziativa popolare chiede di proibire la vendita e l'uso di quelli rumorosi, senza però precisare quali rientrino in questa categoria. Secondo i promotori resterebbero autorizzati i fuochi poco rumorosi, come i bengala e i tradizionali vulcani, mentre per eventi d'importanza sovraregionale i Cantoni potrebbero concedere autorizzazioni eccezionali; ai privati resterebbero comunque vietati.
Consiglio federale e Parlamento: NO. Le richieste dell'iniziativa sono giudicate eccessive: i disagi durano pochi giorni all'anno, l'uso è già fortemente regolamentato e Cantoni e Comuni possono imporre ulteriori restrizioni.
Comitato d'iniziativa: SÌ. L'iniziativa protegge persone, animali e ambiente con norme nazionali chiare e interviene alla fonte del problema, ossia l'uso privato di fuochi rumorosi e detonanti. Restano autorizzati gli spettacoli organizzati pubblicamente e i fuochi a lieve impatto sonoro come i vulcani.
- Imposizione dei coniugi
Oggi i coniugi e le coppie non sposate sono tassati in misura diversa. Questa disparità è stata abolita con l'imposizione individuale, approvata in votazione popolare l'8 marzo 2026: dal 2032 ogni contribuente sarà tassato, a livello federale e cantonale, secondo il proprio reddito e la propria sostanza.
L'iniziativa chiede invece di sancire nella Costituzione il mantenimento del cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta federale diretta, con la garanzia che non siano svantaggiati rispetto agli altri contribuenti. Il Parlamento avrebbe tre anni per attuarla con una legge; se questa non entrasse in vigore entro il 2030, il Consiglio federale dovrebbe introdurre il calcolo fiscale alternativo, che applica ai coniugi l'importo più basso tra imposizione congiunta e imposizione come coppia non sposata. In base alle tariffe odierne, lo sgravio nell'imposta federale diretta è stimato tra 680 milioni e 3 miliardi di franchi all'anno, a seconda dell'attuazione. Nei Cantoni, invece, dal 2032 si applicherebbe comunque l'imposizione individuale se il Parlamento non adeguasse la legge entro tale data.
Consiglio federale e Parlamento: NO. La penalizzazione del matrimonio è già stata abolita con l'imposizione individuale, mentre il testo privilegia i coniugi rispetto alle coppie non sposate e rischia di creare sistemi fiscali federali e cantonali in contraddizione tra loro.
Comitato d'iniziativa: SÌ. Per i promotori si tratta di una soluzione pragmatica, sinonimo di modernità, equità e semplicità, che sancisce un principio chiaro, ossia che i coniugi sono tassati congiuntamente nell'imposta federale diretta e non devono essere svantaggiati rispetto agli altri contribuenti.
- Legge federale sul materiale bellico
La legge federale sul materiale bellico fissa le condizioni per l'esportazione di armi, sistemi d'arma e componenti: l'autorizzazione è esclusa, per esempio, se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o viola i diritti dell'uomo, oppure se c'è il rischio che il materiale sia impiegato contro la popolazione civile o ceduto a terzi senza consenso.
Dopo il deterioramento della sicurezza in Europa causato dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il Parlamento ha allentato queste condizioni: le forniture a uno Stato partner implicato in un conflitto armato saranno possibili se compatibili con la neutralità e con gli interessi di politica estera o di sicurezza svizzeri, in circostanze straordinarie il Consiglio federale potrà derogare ai criteri di autorizzazione per salvaguardare gli interessi nazionali e gli Stati acquirenti non dovranno più garantire in ogni caso il consenso svizzero per il trasferimento ad altri Paesi. Restano vincolanti il diritto della neutralità, i diritti dell'uomo e gli altri impegni internazionali. Contro la modifica è stato chiesto il referendum.
Consiglio federale e Parlamento: SÌ. Le modifiche devono garantire che la Svizzera possa esportare materiale bellico verso Stati partner e mantenere un'industria degli armamenti competitiva, condizione necessaria perché un Paese neutrale possa difendersi in caso di aggressione.
Comitato referendario: NO. Secondo il comitato l'allentamento delle prescrizioni permette di vendere armi svizzere a Stati totalitari e aumenta il rischio che finiscano a gruppi terroristici o siano impiegate in guerre, pregiudicando sicurezza e neutralità della Svizzera.