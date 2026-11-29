Ci sono anche "altre" votazioni, ballottaggio a Friburgo
Fra i temi figurano un pacchetto di sgravi fiscali in Argovia o un salario minimo di 22 franchi in Vallese
FRIBURGO - Urne aperte fino a mezzogiorno in svariati cantoni per decidere su oggetti a carattere locale. Fra i temi figurano un pacchetto di sgravi fiscali in Argovia o un salario minimo di 22 franchi in Vallese.
A Basilea Campagna è inoltre in gioco un'iniziativa che chiede di ridurre a 365 franchi - un franco al giorno - il prezzo dell'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici per i giovani fino a 25 anni d'età.
Questo il dettaglio completo delle votazioni:
- Glarona: 1 oggetto comunale
- Grigioni: 19 oggetti comunali (di cui 1 nel Grigioni italiano, a Poschiavo, la nuova legge sulla protezione della popolazione)
- Argovia: 2 oggetti cantonali e 11 comunali
- Basilea Campagna: 2 oggetti cantonali e 7 comunali
- Friburgo: 2 oggetti cantonali
- Ginevra: 1 oggetto cantonale
- Lucerna: 5 oggetti cantonali e 16 oggetti comunali
- Nidvaldo: 1 oggetto cantonale
- San Gallo: 2 oggetti cantonali
- Sciaffusa: 1 oggetto cantonale
- Uri: 2 oggetti cantonali
- Vallese: 2 oggetti cantonali
- Svitto: 5 oggetti comunali
- Turgovia: 12 oggetti comunali
- Zugo: 5 oggetti comunali
- Zurigo: 108 oggetti comunali
Friburgo: quattro poltrone da assegnare
Nel canton Friburgo si tiene invece il ballottaggio per quattro delle sette poltrone del Consiglio di Stato ancora da assegnare. L'esecutivo uscente è composto da cinque esponenti dell'area borghese - due del Centro, due PLR e un UDC - e due della sinistra: un socialista e un'ecologista.
Al primo turno, lo scorso 8 novembre, erano stati riconfermati i due uscenti del PLR, Romain Collaud e Didier Castella, e un seggio del Centro era andato alla neoeletta consigliera nazionale Marie-France Roth Pasquier.
Al ballottaggio si ripresentano i due attuali esponenti del governo Sylvie Bonvin-Sansonnens (Verdi) e Philippe Demierre (UDC), ai quali si aggiunge in campo borghese il gran consigliere del Centro Markus Julmy.
Il PS lancia nella corsa due donne: la prefetta della Sarine Lise-Marie Graden e la vicesindaca di Schmitten Stephanie Tschopp. Sesto candidato, risultato nettamente distaccato al primo turno, l'esponente del PVL Leonardo Gomez Mariaca.