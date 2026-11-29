Friburgo: quattro poltrone da assegnare

Nel canton Friburgo si tiene invece il ballottaggio per quattro delle sette poltrone del Consiglio di Stato ancora da assegnare. L'esecutivo uscente è composto da cinque esponenti dell'area borghese - due del Centro, due PLR e un UDC - e due della sinistra: un socialista e un'ecologista.

Al primo turno, lo scorso 8 novembre, erano stati riconfermati i due uscenti del PLR, Romain Collaud e Didier Castella, e un seggio del Centro era andato alla neoeletta consigliera nazionale Marie-France Roth Pasquier.