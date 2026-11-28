Svizzera
Guasto ferroviario, ritardi e deviazioni tra Lucerna e Zurigo
Un problema all'impianto di segnalazione di Rotkreuz ha causato disagi alla circolazione ferroviaria per circa due ore e mezza.
IMAGO / STEINSIEK.CH
Fonte Sda
Guasto ferroviario, ritardi e deviazioni tra Lucerna e Zurigo
Un problema all'impianto di segnalazione di Rotkreuz ha causato disagi alla circolazione ferroviaria per circa due ore e mezza.
LUCERNA/ZURIGO - Disagi al traffico ferroviario questo sabato tra Lucerna e Zurigo. La circolazione tra Rotkreuz (ZG) e Oberrüti (AG), così come tra Rotkreuz e Gisikon-Root (LU), ha subito limitazioni per circa due ore e mezza a partire da dopo le 13.
All'origine dei disagi vi è stato un guasto all'impianto di segnalazione di Rotkreuz, come ha confermato un portavoce delle FFS interpellato dall'agenzia Keystone-ATS. Le limitazioni e le deviazioni hanno interessato principalmente il traffico regionale, ma anche alcuni collegamenti a lunga percorrenza.
Le linee coinvolte sono state EC, IC21, IR26, IR70, IR75, S1 e S26. Il portale di notizie Watson è stato il primo a riferire del guasto.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA