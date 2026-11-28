All'origine dei disagi vi è stato un guasto all'impianto di segnalazione di Rotkreuz, come ha confermato un portavoce delle FFS interpellato dall'agenzia Keystone-ATS. Le limitazioni e le deviazioni hanno interessato principalmente il traffico regionale, ma anche alcuni collegamenti a lunga percorrenza.

Le linee coinvolte sono state EC, IC21, IR26, IR70, IR75, S1 e S26. Il portale di notizie Watson è stato il primo a riferire del guasto.