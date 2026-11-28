Dopo la partenza della delegazione ucraina, Graber è tornato nei pressi delle scale, dove il confronto è ripreso. Il parlamentare ha reagito con delle spinte, rendendo necessario l'intervento di altri agenti. La situazione si è calmata con l'arrivo del responsabile operativo del Servizio federale di sicurezza. Secondo il Tages-Anzeiger, l'intero episodio è durato circa quattro minuti. La colluttazione non ha avuto conseguenze giudiziarie.