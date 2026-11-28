Rissa a Palazzo federale, un nuovo video mostra il ruolo di Graber
I candidati al Consiglio federale dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber si sono scontrati nel 2024 con agenti della polizia federale. Le nuove immagini danno conto dell'intero episodio.
I candidati al Consiglio federale dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber si sono scontrati nel 2024 con agenti della polizia federale. Le nuove immagini danno conto dell'intero episodio.
BERNA - La colluttazione avvenuta a Palazzo federale nel giugno del 2024 torna a far discutere. A riportare l'episodio al centro dell'attenzione sono le candidature al Consiglio federale dei due protagonisti, gli esponenti dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber, e la pubblicazione di un video finora inedito da parte del Tages-Anzeiger.
All'epoca, il capogruppo democentrista Thomas Aeschi e il consigliere nazionale Michael Graber avevano tentato di attraversare l'area nei pressi della statua dei tre Confederati. La zona era però temporaneamente chiusa per una sessione fotografica con una delegazione ucraina. L'intervento degli agenti del Servizio federale di sicurezza aveva dato luogo a una colluttazione. Successivamente, Graber aveva paragonato gli agenti a chi eseguiva gli ordini di Hitler durante il Terzo Reich.
Das wird noch zu reden geben: Am Rand des Besuches des ukrainischen Parlamentspräsidenten kommt es zu einem Handgemenge zwischen den Bundespolizisten und Thomas Aeschi. Der SVP-Fraktionspräsident akzeptiert nicht, dass die Treppe kurze Zeit gesperrt ist. Er wird unsanft gestoppt! https://t.co/hkbZG42lXQ— georg humbel (@georghumbel) June 12, 2024
Cosa mostra il video?
Le immagini circolate finora documentavano principalmente il confronto tra Aeschi e gli agenti di sicurezza, mentre il coinvolgimento di Graber era visibile soltanto sullo sfondo. Le nuove riprese pubblicate dal Tages-Anzeiger mostrano invece l'intero episodio da diverse angolazioni.
Cosa rivelano le nuove scene?
Dal filmato emerge che Graber avrebbe opposto una resistenza più decisa e prolungata rispetto al collega di partito. Il consigliere nazionale ha inoltre discusso animatamente con gli agenti anche dopo essere stato allontanato. Dalle immagini non è tuttavia possibile capire che cosa abbia detto.
#FakeNews @georghumbel @sonntagszeitung. Wie auf dem Video von @nau_live (https://t.co/FtXfan6VYG…) zu sehen ist, liess ich mich nicht stoppen. Es geht darum, dass während der Session die parlamentarische Arbeit vor ausländischen Staatsbesuchen Vorrang hat. https://t.co/Dm432LMkYW— Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) June 12, 2024
Dopo la partenza della delegazione ucraina, Graber è tornato nei pressi delle scale, dove il confronto è ripreso. Il parlamentare ha reagito con delle spinte, rendendo necessario l'intervento di altri agenti. La situazione si è calmata con l'arrivo del responsabile operativo del Servizio federale di sicurezza. Secondo il Tages-Anzeiger, l'intero episodio è durato circa quattro minuti. La colluttazione non ha avuto conseguenze giudiziarie.
La vicenda torna così a dividere il mondo politico in vista dell'elezione del 9 dicembre. Alcuni parlamentari ritengono i due candidati inadatti a ricoprire la carica di consigliere federale, mentre altri sono disposti a sostenerli. Già all'epoca dei fatti, il consigliere federale Albert Rösti aveva difeso i colleghi di partito, mentre Eric Nussbaumer aveva sottolineato la necessità di rispettare le disposizioni del personale di sicurezza.