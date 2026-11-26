Allarme sostanze tossiche nelle giacche: Temu, Zara e H&M nel mirino
Lo studio di Greenpeace Svizzera rivela la presenza di PFAS in 14 dei 23 capi analizzati. In un impermeabile il limite di legge è superato di oltre 230 volte.
Lo studio di Greenpeace Svizzera rivela la presenza di PFAS in 14 dei 23 capi analizzati. In un impermeabile il limite di legge è superato di oltre 230 volte.
SVIZZERA - La presenza di PFAS è stata rilevata in oltre la metà delle giacche impermeabili analizzate nell'ambito di uno studio commissionato da Greenpeace Svizzera. Dei 23 capi esaminati, 14 contengono queste sostanze chimiche e cinque superano i limiti di legge svizzeri. Il valore più elevato è stato riscontrato in un impermeabile venduto sul sito di Manor, con una concentrazione superiore di oltre 230 volte al massimo consentito.
Diffusa in prossimità del Black Friday, l'indagine torna a sollevare interrogativi sui rischi per la salute e l'ambiente legati all'industria tessile, in particolare al fenomeno della fast fashion.
I PFAS sono sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nell'industria tessile per conferire ai tessuti proprietà idrorepellenti e antimacchia. Non si degradano facilmente nell'ambiente e possono accumularsi negli organismi. La loro esposizione è associata ad alterazioni del sistema immunitario, aumento dei livelli di colesterolo, problemi nello sviluppo e nella funzione riproduttiva, nonché a lesioni epatiche.
Coinvolti anche i grandi marchi
Greenpeace Svizzera ha sottoposto ad analisi di laboratorio 23 giacche impermeabili per adulti e bambini, appartenenti a diverse fasce di prezzo e commercializzate da Coop, Migros, Manor, Digitec Galaxus, C&A, H&M, Zara, Shein e Temu.
La presenza di PFAS è stata riscontrata anche nei capi di marchi che si erano volontariamente impegnati a rinunciare all'utilizzo di queste sostanze, tra cui H&M, Zara e C&A.
Le cinque giacche che superano i limiti fissati dalla legislazione svizzera sono commercializzate online da Shein, Temu, H&M, Zara e Manor. Il caso più significativo riguarda un impermeabile del marchio Tresspass, venduto attraverso il sito di Manor, che supera di oltre 230 volte il valore massimo consentito.
I risultati potrebbero tuttavia non restituire un quadro completo della presenza di queste sostanze nei capi d'abbigliamento. Delle migliaia di PFAS utilizzati nell'industria, infatti, il laboratorio incaricato da Greenpeace ne ha analizzati soltanto 35. Anche le nove giacche risultate negative alle analisi potrebbero dunque contenere altri composti appartenenti alla stessa famiglia.
La richiesta di maggiori controlli
Secondo Greenpeace, i risultati dimostrano che il problema non riguarda soltanto i colossi della fast fashion, ma evidenziano lacune nell'applicazione e nel controllo delle disposizioni legislative anche nel commercio al dettaglio svizzero.
«Sebbene la Svizzera abbia stabilito valori limite per alcuni PFAS, la nostra indagine dimostra che nei prodotti tessili tali limiti vengono spesso superati. È quindi indispensabile rafforzare le attività di controllo a tutela della salute e dell’ambiente», dichiara Joëlle Hérin, esperta per i consumi e l’economia circolare presso Greenpeace Svizzera.
La legislazione attualmente in vigore in Svizzera e nell'Unione europea continua ad autorizzare parzialmente l'impiego dei PFAS. Nonostante sul mercato siano già disponibili alternative, secondo l'organizzazione ambientalista gli impegni volontari assunti dai grandi marchi non stanno dando i risultati sperati.
Un divieto per tutti i PFAS
Greenpeace Svizzera chiede quindi al Consiglio federale di rafforzare i controlli e inasprire la normativa, vietando l'intera famiglia dei PFAS anziché singole sostanze. Il rischio, secondo l'organizzazione, è infatti che i composti messi al bando vengano rapidamente sostituiti da altri con caratteristiche simili.
Il piano d'azione della Confederazione per ridurre l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente ai prodotti chimici persistenti dovrebbe rappresentare, per Greenpeace, uno strumento per coordinare gli interventi delle autorità, intensificare i controlli ed eliminare l'inquinamento alla fonte. Soltanto un divieto generalizzato, sostiene l'organizzazione, permetterebbe di obbligare l'industria tessile ad adottare processi produttivi più rispettosi della salute e dell'ambiente.
Nel mirino anche la fast fashion
La presenza di PFAS nei vestiti è, secondo Greenpeace, il sintomo di una crisi più profonda dell'industria tessile. L'organizzazione chiede quindi anche l'introduzione di norme specifiche per contrastare il modello della fast fashion, limitando l'enorme quantità di capi immessi sul mercato, migliorandone la qualità, garantendo l'assenza di sostanze tossiche e prolungandone la durata di utilizzo.