Coinvolti anche i grandi marchi

Greenpeace Svizzera ha sottoposto ad analisi di laboratorio 23 giacche impermeabili per adulti e bambini, appartenenti a diverse fasce di prezzo e commercializzate da Coop, Migros, Manor, Digitec Galaxus, C&A, H&M, Zara, Shein e Temu.

La presenza di PFAS è stata riscontrata anche nei capi di marchi che si erano volontariamente impegnati a rinunciare all'utilizzo di queste sostanze, tra cui H&M, Zara e C&A.