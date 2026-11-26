«Manteniamo invariate la nostra strategia, le nostre ambizioni di crescita e la nostra presenza globale», affermano i due dirigenti nella comunicazione visionata dall'agenzia Awp e anticipata da Bloomberg. Nel documento, i vertici della banca sottolineano inoltre che UBS continuerà ad attuare coerentemente i propri piani, a investire nelle attività e a garantire la propria presenza a favore dei clienti in tutti i mercati in cui opera.

Il messaggio arriva in un momento delicato per il gruppo bancario, al centro della discussione politica sulle nuove regole relative ai fondi propri. Secondo Kelleher ed Ermotti, anche qualora le modifiche normative previste venissero confermate, sarebbero necessari diversi anni prima che entrino pienamente in vigore. «Fino ad allora faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per tutelare gli interessi a lungo termine dei nostri azionisti, clienti e collaboratori», assicurano.