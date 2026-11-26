SVIZZERA / ITALIA
Gran San Bernardo chiuso ai tir per neve
Il tratto resta accessibile alle auto mentre il traffico pesante viene deviato sul Monte Bianco
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Fonte Ats Ans
Gran San Bernardo chiuso ai tir per neve
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Gran San Bernardo chiuso ai tir per neve
Il tratto resta accessibile alle auto mentre il traffico pesante viene deviato sul Monte Bianco
Gran San Bernardo chiuso ai tir per neve
Il tratto resta accessibile alle auto mentre il traffico pesante viene deviato sul Monte Bianco
AOSTA - Il traforo del Gran San Bernardo è momentaneamente chiuso ai mezzi pesanti per la presenza di neve sul versante svizzero. Il collegamento internazionale resta percorribile agli altri mezzi di trasporto.
Traffico consentito a tutte le categorie di veicoli invece al traforo del Monte Bianco, dove comunque sul lato francese è segnalato da stamane un 'codice giallo' per "neve in atto con intensità debole o media, e senza effetti sul deflusso del traffico".
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