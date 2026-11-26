Gli svizzeri si confermano campioni d'Europa del treno
Nel 2025 percorsi in media 2'578 chilometri a persona. La Confederazione domina la classifica europea anche per numero di viaggi.
BERNA - Gli svizzeri si confermano campioni d'Europa delle ferrovie. Nel 2025 hanno percorso in media 2'578 chilometri in treno a persona, effettuando 73,4 viaggi pro capite. Dati che collocano la Confederazione nettamente al di sopra degli altri Paesi europei.
Rispetto all'anno precedente, la Svizzera ha registrato un ulteriore aumento sia dei chilometri percorsi (+2,4%) sia del numero di viaggi (+3,5%), secondo i dati diffusi oggi dal Servizio di informazione per il trasporto pubblico (LITRA).
Per quanto riguarda i chilometri percorsi pro capite, la Confederazione distanzia di quasi 900 chilometri i Paesi che la seguono in classifica, ovvero Ungheria, Austria e Francia. All'ultimo posto figura invece la Grecia, con appena 99 chilometri a persona.
Il primato svizzero è netto anche sul fronte della frequenza dei viaggi. Alle spalle della Confederazione si piazza il Lussemburgo, con 45,5 viaggi pro capite all'anno, seguito dall'Austria (37,4) e dall'Ungheria (36,1).
La Svizzera figura invece tra gli ultimi Paesi della classifica relativa alla distanza media percorsa per singolo viaggio, pari a 35 chilometri. In testa si trova la Lituania, con 88 chilometri, seguita dalla Francia (84) e dalla Romania (83).