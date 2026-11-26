Appalti FFS, il TAF annulla l’esclusione di una ditta italiana
Il Tribunale amministrativo federale chiarisce il diritto di essere sentiti negli appalti pubblici e giudica sproporzionata l’esclusione sulla base di accuse non sufficientemente provate.
SAN GALLO - Le FFS dovranno proseguire la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di rincalzatura dei binari includendo nella valutazione l’offerta di una ditta italiana che avevano escluso. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF), che in una sentenza di principio ha anche chiarito a quali condizioni un committente deve concedere a un offerente il diritto di essere sentito.
La vertenza riguarda alcuni lavori di manutenzione della rete ferroviaria, suddivisi dalle FFS in cinque lotti. Al termine di una precedente procedura, due lotti per i lavori di rincalzatura dei binari nel periodo 2016-2025 erano stati assegnati a un’azienda con sede in Italia.
Nel 2019 diversi servizi giornalistici sull’aggiudicataria avevano fatto sorgere nelle FFS il sospetto che la società avesse sistematicamente disatteso le disposizioni sulla protezione dei lavoratori o le condizioni di lavoro e fosse implicata nella criminalità organizzata.
Una parte delle contestazioni sulle condizioni di lavoro riguardava proprio il cantiere AlpTransit della galleria di base del Ceneri; altre erano legate a lavori svolti in Danimarca. Il cantiere ticinese non è dunque l’oggetto della gara al centro della vertenza, ma uno degli antecedenti sui quali le FFS hanno fondato l’esclusione.
Nel 2024 le FFS hanno indetto un nuovo concorso pubblico per gli stessi lavori di manutenzione, relativi al periodo dal 2026 al 2035 al massimo. Dopo aver ricevuto le offerte, hanno escluso l’azienda dalla procedura per mancanza di affidabilità e fiducia, accordi illeciti in materia di concorrenza, atti lesivi dell’onore o dell’integrità professionale e inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori o delle condizioni di lavoro. La società ha impugnato la decisione davanti al TAF.
Nella sentenza del 10 novembre, il Tribunale si è occupato anzitutto del diritto di essere sentito in caso di esclusione da una gara pubblica. Il messaggio del Consiglio federale sulla revisione totale della Legge federale sugli appalti pubblici indica infatti che la concessione di questo diritto può essere appropriata quando un’azienda viene esclusa in base all’articolo 44.
Secondo il TAF, il tenore dell’articolo 51 capoverso 1, in base al quale le ditte offerenti non hanno diritto di essere sentite prima della notificazione della decisione, è quindi in parte anticostituzionale e deve essere interpretato conformemente alla Costituzione sulla base dei materiali legislativi.
Nel caso concreto le FFS hanno violato il diritto dell’azienda di essere sentita, poiché hanno fondato la decisione di esclusione in particolare su documenti che non facevano parte della documentazione d’offerta. La violazione ha tuttavia potuto essere sanata durante la procedura di ricorso. Il TAF non ha quindi rinviato la causa alle FFS, ma ha esaminato il ricorso nel merito, tenendo conto anche dei nuovi documenti presentati.
Il Tribunale ha poi concluso che il sospetto iniziale, nella misura in cui sussisteva, non era stato suffragato al punto da costituire gli «indizi sufficienti» richiesti. Ciò vale in particolare per la presunta implicazione dell’offerente nella criminalità organizzata. In Italia è ancora pendente un procedimento penale contro l’interessata, ma, secondo il TAF, nel corso del procedimento le gravi accuse inizialmente formulate dal procuratore pubblico sono state successivamente smentite.
Quanto alle condizioni di lavoro nel cantiere del Ceneri, il TAF ha ritenuto che articoli di stampa, interventi politici e procedimenti ancora pendenti non bastassero, da soli, a dimostrare le violazioni contestate. Anche gli accordi economici raggiunti successivamente potevano costituire al massimo degli indizi.
Nei casi in cui sono stati ravvisati indizi dell’esistenza di un motivo di esclusione, il TAF ha inoltre stabilito che tra i fatti contestati e la decisione delle FFS del gennaio 2025 era trascorso troppo tempo. Un’esclusione sarebbe pertanto sproporzionata.
La decisione delle FFS è stata quindi annullata e la procedura di aggiudicazione dovrà proseguire considerando anche l’offerta dell’azienda italiana. La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale.