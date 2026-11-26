Nel 2019 diversi servizi giornalistici sull’aggiudicataria avevano fatto sorgere nelle FFS il sospetto che la società avesse sistematicamente disatteso le disposizioni sulla protezione dei lavoratori o le condizioni di lavoro e fosse implicata nella criminalità organizzata.

Una parte delle contestazioni sulle condizioni di lavoro riguardava proprio il cantiere AlpTransit della galleria di base del Ceneri; altre erano legate a lavori svolti in Danimarca. Il cantiere ticinese non è dunque l’oggetto della gara al centro della vertenza, ma uno degli antecedenti sui quali le FFS hanno fondato l’esclusione.