VOTAZIONI DEL 29 NOVEMBRE
Quattro oggetti federali: come avete votato?
Questa domenica 29 novembre la Svizzera va alle urne. Diteci cosa avete segnato sulla vostra scheda di voto.
Ti-Press / Alessandro Crinari
Quattro oggetti federali: come avete votato?
Questa domenica 29 novembre la Svizzera va alle urne. Diteci cosa avete segnato sulla vostra scheda di voto.
Il 29 novembre 2026, gli aventi diritto al voto in Svizzera si pronunceranno sull'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per finanziare la tredicesima AVS, sulle due iniziative popolari “Per una limitazione dei fuochi d'artificio” e “Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta discriminare il matrimonio!”, nonché sulla modifica della Legge sul materiale bellico.
E voi, come avete votato? Ditecelo partecipando al sondaggio post-voto di 20minuti e Tamedia. È facilissimo, basta cliccare qui.
Grazie mille!
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