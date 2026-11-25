Il DFAE conferma la chiusura della rappresentanza a Pyongyang
L'espulsione è una risposta alle sanzioni adottate dalla Svizzera contro il campo internazionale per bambini di Songdowon. Pyongyang: «Atto ostile»
BERNA - La Corea del Nord ha chiuso l'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang, riaperto di recente, e ha dichiarato il suo responsabile «persona non grata». Il Dipartimento Federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato nel pomeriggio di essere stato informato ufficialmente della decisione.
In una nota, il DFAE si dice rammaricato della decisione e spiega che attualmente sta organizzando il ritorno del capo dell'ufficio diplomatico di Pyongyang, Sylvain Astier, presso l'Ambasciata svizzera a Pechino.
In precedenza, l'agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA aveva riferito che il Ministero degli Affari Esteri di Pyongyang aveva convocato Astier. In tale occasione gli sarebbe stato consegnato un memorandum relativo alla chiusura dell'ufficio e gli sarebbe stato concesso un termine di 48 ore per lasciare il Paese.
La chiusura non mette tuttavia in discussione le relazioni diplomatiche tra la Svizzera e la Corea del Nord, precisa il DFAE. Queste continueranno a essere gestite tramite l'Ambasciata svizzera a Pechino e l'Ambasciata nordcoreana a Berna. La Svizzera - viene sottolineato - opera una distinzione tra la propria politica di sanzioni e il proprio impegno a mantenere aperti i canali di dialogo con tutti gli Stati.
Le sanzioni contro il campo vacanze
L'espulsione del diplomatico è una risposta alle sanzioni adottate dalla Svizzera contro il campo internazionale per bambini di Songdowon, vicino alla città costiera di Wonsan (est), considerato da Pyongyang un «atto ostile», secondo l'agenzia nordcoreana.
All'inizio di novembre, nell'ambito del 21° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, la Svizzera aveva a sua volta adottato le misure volte a contrastare la deportazione illegale di bambini ucraini. Secondo l'UE, nel campo, in coordinamento con la Russia, vengono ospitati bambini prelevati dai territori ucraini occupati.
A causa di queste sanzioni, Kim Yo Jong, sorella del leader Kim Jong Un, aveva minacciato ieri di chiudere l'ufficio.
L'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang, chiuso nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, era stato riaperto il 19 ottobre scorso, durante una visita del consigliere federale Ignazio Cassis. La Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con la Corea del Nord dal 1974.