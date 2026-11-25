Il Parlamento può decidere su procedure semplificate per l'espansione del 5G
L'esecutivo propone una revisione normativa per accelerare l'ammodernamento delle infrastrutture mobili, mantenendo invariati i limiti sulle radiazioni.
BERNA - Il Consiglio federale vuole facilitare l'ammodernamento delle reti di telefonia mobile. A tal fine intende separare la verifica del rispetto delle norme sulla protezione dalle immissioni dalla procedura di autorizzazione edilizia, introducendo una specifica autorizzazione all'esercizio. La revisione della legge riguarda, tra l'altro, il passaggio alla tecnologia 5G.
Nella sua seduta di mercoledì, il governo federale ha adottato il messaggio al Parlamento relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni. Le disposizioni vigenti per la protezione della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti resteranno invariate, ha precisato l'Esecutivo.
Secondo il progetto, in futuro l'autorità competente, ad esempio un ufficio specializzato comunale o cantonale, dovrà verificare entro due mesi il rispetto delle norme sulla protezione dalle radiazioni. In caso di esito positivo, rilascerà un'autorizzazione che potrà successivamente essere impugnata.
Per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile o per interventi edilizi che non siano di lieve entità continuerà comunque a essere necessaria anche un'autorizzazione edilizia.
Nel motivare la sua iniziativa, il Consiglio federale ha sottolineato che la telefonia mobile è indispensabile per la comunicazione, la sicurezza e l'economia. Le antenne devono quindi essere mantenute al passo con l'evoluzione tecnologica.
I dati saranno pubblicati
Il progetto prevede che i gestori di telefonia mobile adottino un sistema di garanzia della qualità per assicurare il rispetto dei valori limite. Il governo federale intende inoltre rafforzare la trasparenza: i dati operativi contenuti nella banca dati delle antenne dell'Ufficio federale delle comunicazioni saranno pubblicati sul geoportale della Confederazione, così come le schede dei dati di localizzazione.
Il Consiglio federale aveva avviato la consultazione sul progetto nel dicembre 2025. Stando al governo, la revisione ha raccolto il sostegno della maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni. A esprimere riserve sono stati soprattutto le organizzazioni ambientaliste e sanitarie, alcuni Comuni e città, nonché privati cittadini.
Alla luce dei riscontri raccolti durante la consultazione, il Consiglio federale ha chiarito, tra l'altro, che la nuova procedura prevede il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio e non una semplice notifica. Ora la parola passa al Parlamento.