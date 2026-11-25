Nuovo record di passeggeri sul Bernina Express
Crescono anche i viaggiatori sui treni regionali, con iniziative per migliorare il servizio durante le festività
POSCHIAVO - Fino alla fine di ottobre il treno Bernina Express fra Tirano e St. Moritz ha trasportato il 15% di passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha comunicato oggi la Ferrovia retica, che ha informato oggi durante una conferenza stampa anche sulle misure per gestire il flusso di turisti sulla linea del Bernina fra la Valposchiavo e l'Engadina.
Nei primi dieci mesi del 2026 quasi 480'500 persone hanno viaggiato sul Bernina Express, che collega Tirano in Valtellina con St. Moritz. Rispetto all'anno record pre-pandemia nel 2019 la richiesta è cresciuta del 94%. Anche sul resto della linea del Bernina la domanda è aumentata. Negli ultimi quattro anni i passeggeri per chilometro sono raddoppiati. Secondo il direttore della Ferrovia retica, Renato Fasciati, la crescita è data dal fatto che gli ospiti che non trovano posto sul Bernina Express viaggiano sui treni regionali.
Meno forte è stato invece l'andamento del Glacier Express fra Zermatt e St. Moritz. Dopo un 2025 da record la richiesta è leggermente diminuita. «Ma si tratta lo stesso del terzo migliore risultato nella storia di quest'offerta», ha sottolineato il direttore della Ferrovia retica durante la conferenza stampa. L'occupazione dei treni si avvicina al 90%.
In vista delle feste natalizie, la Ferrovia retica si prepara a gestire il grande flusso di passeggeri che si spostano sulla linea del Bernina in questo periodo. Dall'anno scorso è stata introdotta la prenotazione facoltativa di posti singoli nel traffico regionale. Una misura che continuerà a rimanere in vigore. Sull'orario online verrà indicata l'occupazione dei vagoni e la gestione delle prenotazioni dei gruppi. Inoltre nelle stazioni di Tirano e St. Moritz verranno impiegati addetti all'assistenza dei passeggeri e, nelle ore di punta, saranno distribuiti dei biglietti numerati per regolamentare l'accesso ai treni.