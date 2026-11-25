Meno forte è stato invece l'andamento del Glacier Express fra Zermatt e St. Moritz. Dopo un 2025 da record la richiesta è leggermente diminuita. «Ma si tratta lo stesso del terzo migliore risultato nella storia di quest'offerta», ha sottolineato il direttore della Ferrovia retica durante la conferenza stampa. L'occupazione dei treni si avvicina al 90%.

In vista delle feste natalizie, la Ferrovia retica si prepara a gestire il grande flusso di passeggeri che si spostano sulla linea del Bernina in questo periodo. Dall'anno scorso è stata introdotta la prenotazione facoltativa di posti singoli nel traffico regionale. Una misura che continuerà a rimanere in vigore. Sull'orario online verrà indicata l'occupazione dei vagoni e la gestione delle prenotazioni dei gruppi. Inoltre nelle stazioni di Tirano e St. Moritz verranno impiegati addetti all'assistenza dei passeggeri e, nelle ore di punta, saranno distribuiti dei biglietti numerati per regolamentare l'accesso ai treni.