Quanto affetto davanti alla casa del 14enne deceduto
Una comunità afflitta dal dolore dopo il gravissimo incidente di sabato sera. Gli amici rendono omaggio al ragazzo spirato nella giornata di lunedì.
Una comunità afflitta dal dolore dopo il gravissimo incidente di sabato sera. Gli amici rendono omaggio al ragazzo spirato nella giornata di lunedì.
BIASCA - Un mazzo di fiori. Un manifesto di carta con la scritta "Ti vogliamo bene". Cuori. E tanto affetto.
Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, a Biasca si è vissuto un momento di immensa tenerezza e di grande commozione.
Una notizia sconvolgente
Da poche ore si è diffusa la notizia che il 14enne investito sabato sera attorno alle 23.30, mentre con la sua bicicletta rientrava a casa dopo una serata di attività sociale, non ce l'ha fatta. È spirato all'ospedale pediatrico di Zurigo in seguito alle gravissime ferite rimediate.
E allora diversi suoi amici, in particolare giovani della scuola media, si sono raggruppati davanti alla casa del ragazzo. Stringendosi nel dolore.
Motorini e silenzio
In sottofondo si sente il rombare di un motorino. A fare da contrasto c'è tanto silenzio. E ci sono occhi lucidi.
Perché quel ragazzo che non c'è più ha lasciato un vuoto enorme sia tra i suoi amici sia in tutta la comunità biaschese.
«Oggi – si legge sui social –, davanti a quella casa, abbiamo visto qualcosa di immensamente bello e allo stesso tempo straziante: un gruppo di giovani amici riuniti per ricordare un ragazzo che ha lasciato un vuoto immenso nelle loro vite».
E ancora: «Non è giusto che una giovane vita venga spezzata così presto. Non ci sono parole per una mamma che deve affrontare un dolore così grande. A lei e a tutta la famiglia va il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza».
Cosa è successo
Sabato sera il 14enne aveva partecipato a un evento del progetto giovanile MidnightSports. Stava tornando a casa, lungo Via Guisan.
Poi è arrivata quell'auto, guidata da un 50enne che abita a sua volta a Biasca. Il giovane viene urtato da tergo. Dapprima sbatte contro il parabrezza della vettura. In seguito viene scaraventato a terra, volando per diversi metri.
Allo stesso tempo il conducente, forse sotto choc, si allontana verso la rotonda, percorre Via Bellinzona e poi Via Franscini, per concludere la sua corsa andando a sbattere contro una macchina posteggiata all'intersezione con Via Quinta.
Il 50enne sarà accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e infrazioni gravi alla Legge sulla circolazione stradale. Al momento, dopo essere stato interrogato dagli inquirenti, non si troverebbe in stato di arresto.
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