Tassa sul sacco, più autonomia ai Comuni
Il Gran Consiglio approva all’unanimità la revisione che amplia i margini di manovra dei Comuni nella determinazione della tassa sul sacco
BELLINZONA - La tassa sul sacco potrà finanziare anche una parte dei costi variabili di raccolta, trattamento e trasporto dei rifiuti. Con 62 voti favorevoli e nessun contrario, il Gran Consiglio ha approvato il testo di legge contenuto nel rapporto commissionale, modificando così la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente. La revisione nasce da un’iniziativa parlamentare presentata nel 2021 da Maddalena Ermotti-Lepori (Il Centro) e da altri cofirmatari, che chiedeva maggiore autonomia per i Comuni nel determinare la tassa sul quantitativo e la tassa base.
Premiare chi produce meno rifiuti
L’obiettivo è far confluire, per quanto possibile, i costi variabili nella tassa sul sacco, premiando chi produce meno rifiuti e tenendo conto delle differenze territoriali. I Comuni periferici e di valle, per esempio, sostengono spese di trasporto più elevate. «Siamo convinti - spiega Ermotti-Lepori - che i Comuni, obbligati per legge a coprire integralmente questi costi attraverso la tassa sul sacco e la tassa base, o sistemi analoghi, siano perfettamente in grado di stabilire l'importo delle due diverse tasse in modo equo, rispondendone direttamente ai propri cittadini».
La proposta del Governo
Il Consiglio di Stato aveva proposto di aumentare di 20 centesimi la tassa minima per coprire parte dei costi di raccolta, mantenendo una differenza di 30 centesimi tra il prezzo minimo e quello massimo. Secondo il Governo, la misura consentirebbe di coprire in media il 70% dei costi di trasporto, lasciando margine ai Comuni ed evitando il «turismo del sacco».
De Rosa: «Un maggiore onere amministrativo»
«Il Governo può aderire anche a questa modifica - commenta il consigliere di Stato Raffaele De Rosa - facendo tuttavia notare che una definizione più dettagliata delle categorie, ad esempio delle diverse tipologie di aziende, e delle relative tariffe rappresenta certamente una possibilità e una competenza in più per i Comuni, ma comporta anche un maggiore onere amministrativo a loro carico».
La modifica legislativa proposta
La Commissione ambiente, territorio ed energia propone di ampliare i margini di manovra dei Comuni nel determinare le tasse sui rifiuti. Il rapporto firmato da Matteo Buzzi (Verdi) parte dal progetto del Consiglio di Stato, ma suggerisce una modifica legislativa più ampia per aderire maggiormente alle richieste dell’iniziativa parlamentare. Per la tassa sul sacco, la Commissione prevede la possibilità di includere, oltre ai costi di smaltimento, anche una parte dei costi variabili di raccolta, trattamento e trasporto. La formulazione è volutamente facoltativa: spetterà al Consiglio di Stato calibrare ogni anno la quota, evitando automatismi che potrebbero compromettere il rapporto indicativo di un terzo per la tassa base e due terzi per la tassa sul quantitativo.
Gli esempi
La Commissione interviene anche sulla tassa base, chiedendo criteri più precisi per distinguere le categorie di utenti. Le tariffe dovranno rispettare il principio di causalità e tenere conto della presumibile produzione di rifiuti. Il rapporto cita alcuni casi ritenuti poco equi: una persona sola con una microattività economica che paga quanto un’azienda con decine di dipendenti oppure famiglie numerose tassate come utenti singoli. L’eventuale differenziazione dovrà comunque essere «non penalizzante per le famiglie» e «non eccessivamente complessa» da gestire per i Comuni.
I margini di manovra
«Seguendo lo spirito dell'iniziativa generica - spiega Buzzi - le aggiunte e le modifiche rispetto alla proposta legislativa del Consiglio di Stato avrebbero potuto essere anche più ampie, ad esempio esplicitando i criteri per la definizione delle categorie. Da un lato, tuttavia, i margini di manovra erano già stati in gran parte indicati nel rapporto approvato dal Gran Consiglio nel 2023; dall'altro, la maggioranza della Commissione ha preferito mantenersi nel solco della proposta governativa».