BELLINZONA - La tassa sul sacco potrà finanziare anche una parte dei costi variabili di raccolta, trattamento e trasporto dei rifiuti. Con 62 voti favorevoli e nessun contrario, il Gran Consiglio ha approvato il testo di legge contenuto nel rapporto commissionale, modificando così la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente. La revisione nasce da un’iniziativa parlamentare presentata nel 2021 da Maddalena Ermotti-Lepori (Il Centro) e da altri cofirmatari, che chiedeva maggiore autonomia per i Comuni nel determinare la tassa sul quantitativo e la tassa base.