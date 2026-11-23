Consegnata l'arma d'ordinanza a 21 aspiranti agenti di polizia
Gobbi e Cocchi richiamano i valori di fiducia, responsabilità e proporzionalità: «L'autorità non è potere personale».
Gobbi e Cocchi richiamano i valori di fiducia, responsabilità e proporzionalità: «L'autorità non è potere personale».
GIUBIASCO - Un momento simbolico, ma anche un passaggio importante nel percorso di formazione dei futuri agenti di polizia. Venerdì 20 novembre, al Centro formazione di polizia (CFP) di Giubiasco, si è svolta la cerimonia di consegna dell'arma d'ordinanza ai 21 aspiranti e aspiranti agenti della Scuola di polizia del V circondario d'esame (SCP2026).
Alla cerimonia hanno partecipato il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, il capo della Sezione formazione, capitano Christophe Cerinotti, e il direttore del CFP Andrea Pronzini. Presenti anche il sindaco di Bellinzona Mario Branda e i comandanti, o i loro rappresentanti, dei diversi corpi di polizia che hanno aspiranti in formazione.
Un'arma che rappresenta fiducia e responsabilità
Nel suo intervento, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha sottolineato il valore simbolico e istituzionale della consegna dell'arma di servizio. Un passaggio significativo durante il quale lo Stato affida ai futuri agenti uno strumento che comporta una grande responsabilità.
Secondo il direttore del Dipartimento delle istituzioni, la consegna rappresenta soprattutto un gesto di fiducia da parte delle istituzioni, che impegna gli aspiranti a operare con equilibrio e discernimento, anche nelle situazioni più difficili. Gobbi ha inoltre espresso riconoscenza per la scelta di intraprendere una professione impegnativa, al servizio della sicurezza e della collettività.
Sul significato dell'arma d'ordinanza si è soffermato anche il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi. Rivolgendosi ai futuri agenti, ha ricordato che la pistola non costituisce soltanto uno strumento della dotazione personale, ma rappresenta anche l'autorità che saranno chiamati a esercitare e la fiducia riposta in loro dalle istituzioni.
Un'autorità, ha evidenziato Cocchi, che non deve mai essere confusa con il potere personale e che trova la propria legittimazione nella capacità di agire con equilibrio, competenza e senso della misura. Il comandante ha quindi richiamato il principio di proporzionalità, sottolineando come non sia soltanto un obbligo giuridico, ma anche un criterio di comportamento da applicare in ogni intervento. Per un agente, questo significa saper distinguere tra ciò che è possibile fare e ciò che è effettivamente necessario fare.
Ventuno aspiranti provenienti da cinque corpi di polizia
La consegna dell'arma è avvenuta al termine di un percorso formativo che ha compreso esercitazioni pratiche e approfondimenti sulle norme che regolano l'utilizzo della pistola d'ordinanza.
A ricevere ufficialmente l'arma dalle mani del capitano Christophe Cerinotti sono stati 21 aspiranti, di cui 15 uomini e 6 donne. Nel dettaglio, si tratta di 10 futuri agenti della Polizia cantonale ticinese, 3 delle polizie comunali di Bellinzona e Locarno, 3 della Polizia cantonale dei Grigioni, 3 della Polizia militare e 2 della Polizia dei trasporti.
La formazione prosegue fino agli esami del 2028
Per i 21 aspiranti il percorso non è ancora concluso. Fino a febbraio saranno impegnati in un periodo di stage nei posti di polizia e presso i rispettivi corpi di appartenenza, durante il quale potranno mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione.
Seguirà un secondo anno di formazione, prevalentemente pratico, che si svolgerà all'interno dei rispettivi corpi di polizia. Il percorso culminerà con gli esami federali di professione, previsti per febbraio 2028. Il loro superamento permetterà agli aspiranti di ottenere l'Attestato professionale federale di agente di polizia.