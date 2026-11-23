Un'autorità, ha evidenziato Cocchi, che non deve mai essere confusa con il potere personale e che trova la propria legittimazione nella capacità di agire con equilibrio, competenza e senso della misura. Il comandante ha quindi richiamato il principio di proporzionalità, sottolineando come non sia soltanto un obbligo giuridico, ma anche un criterio di comportamento da applicare in ogni intervento. Per un agente, questo significa saper distinguere tra ciò che è possibile fare e ciò che è effettivamente necessario fare.