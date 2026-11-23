WWF premia Locarno e Calore
Le due realtà sono state riconosciute per il loro impegno nella riduzione delle energie fossili durante le celebrazioni per i 50 anni del WWF Svizzera italiana.
Le due realtà sono state riconosciute per il loro impegno nella riduzione delle energie fossili durante le celebrazioni per i 50 anni del WWF Svizzera italiana.
MENDRISIO - Cinquant'anni di battaglie ambientali, campagne di sensibilizzazione e progetti sul territorio. Il WWF Svizzera italiana ha celebrato sabato 21 novembre il suo 50º anniversario con un evento dedicato al clima e all'energia. Al Campus SUPSI di Mendrisio si sono riunite 200 persone per ripercorrere la storia dell'associazione, attiva in Ticino dal 1976, e scoprire alcune delle soluzioni che potrebbero contribuire alla transizione energetica.
Tra i momenti principali della giornata, la consegna del Premio Fossil Free alla Città di Locarno e a Calore SA, due realtà riconosciute dal WWF per il loro impegno nella riduzione dell'utilizzo delle energie fossili.
Una centrale che permette di risparmiare 1,5 milioni di litri di gasolio all'anno
Calore SA ha ricevuto il riconoscimento per il progetto Verbano 2030 e, in particolare, per la nuova centrale Saleggi. L'impianto sfrutta quattro termopompe per recuperare il calore residuo delle acque provenienti dall'impianto di depurazione, utilizzandolo per riscaldare il Quartiere Rusca e il Centro balneare.
Secondo i dati comunicati dal WWF, questa soluzione consente di risparmiare 1,5 milioni di litri di gasolio all'anno. Il progetto prevede inoltre un'ulteriore espansione, con l'estensione delle reti termiche verso altri Comuni della regione.
La Città di Locarno è stata invece premiata per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella mobilità sostenibile. Gli impianti fotovoltaici già in funzione coprono attualmente il 31% del fabbisogno energetico degli edifici pubblici, una quota destinata a raggiungere il 50% grazie ai prossimi progetti.
Parallelamente, il Comune sta aumentando la presenza di veicoli elettrici nella propria flotta. Sono inoltre previsti nuovi sviluppi nel settore del teleriscaldamento e interventi per adattare il territorio agli effetti dei cambiamenti climatici.
«Cinquant'anni fa, quando il WWF iniziava la sua attività nella Svizzera italiana, la transizione energetica era ancora un orizzonte lontano. Oggi quell'orizzonte si sta trasformando in realtà, grazie a progetti concreti che dimostrano come sia possibile costruire un futuro senza energie fossili», ha dichiarato Massimo Mobiglia, presidente del Comitato WWF Svizzera italiana.
«Con il Premio Fossil Free vogliamo valorizzare questo cambiamento e sottolineare che abbandonare le energie fossili non significa rinunciare a qualcosa, ma investire nel nostro futuro, valorizzando le risorse del territorio e generando benefici duraturi per l'ambiente, l'economia locale e la collettività».
Energia solare anche per chi vive in appartamento
La giornata è stata anche l'occasione per presentare nuove soluzioni tecnologiche. Alcuni ricercatori dell'ISAAC-SUPSI hanno illustrato un progetto sviluppato con il coinvolgimento del WWF Svizzera italiana e dedicato allo studio dei pannelli fotovoltaici da balcone.
Si tratta di una soluzione pensata per rendere la produzione di energia solare accessibile anche a chi vive in appartamento e non dispone di un tetto sul quale installare un impianto tradizionale.
Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto conoscere il funzionamento di questi sistemi, approfondirne le potenzialità e sperimentare direttamente alcune applicazioni.
Non sono mancate le attività rivolte a tutte le fasce d'età. L'atelier «Piccoli elettricisti» ha permesso a bambini e adulti di cimentarsi con esperimenti legati all'elettricità. Il pubblico ha inoltre potuto visitare i laboratori di sperimentazione fotovoltaica della SUPSI e scoprire la mostra «Solar Machines», dedicata alle possibilità offerte dall'energia solare.
Mezzo secolo di impegno ambientale
Il cinquantesimo anniversario ha offerto anche l'opportunità di ripercorrere alcune tappe della storia del WWF nella Svizzera italiana. Dal 1976 l'associazione è attiva sul territorio con campagne, progetti, iniziative di sensibilizzazione e battaglie ambientali che, secondo gli organizzatori, hanno contribuito a modificare la sensibilità della popolazione nei confronti della tutela dell'ambiente.
A guidare il pubblico attraverso alcuni dei momenti più significativi di questo mezzo secolo è stato Yuri Lupi, con un percorso tra passato, presente e futuro dell'associazione.
Lo stesso Lupi ha animato anche il momento creativo conclusivo della giornata, seguito da un rinfresco e dalla tradizionale torta di compleanno. Un'occasione per ritrovare le persone che hanno accompagnato il WWF nel corso degli anni e ringraziarle per il loro contributo.
Per l'associazione, tuttavia, il cinquantesimo anniversario rappresenta soprattutto un'occasione per guardare alle prossime sfide ambientali.
«Cinquant'anni sono un traguardo da festeggiare, ma anche un nuovo punto di partenza: le sfide ambientali non mancano e il WWF Svizzera italiana è pronto ad affrontarle, con la stessa passione e determinazione di sempre!», ha sottolineato Sofia Cereghetti, responsabile del WWF Svizzera italiana.