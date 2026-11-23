Non sono mancate le attività rivolte a tutte le fasce d'età. L'atelier «Piccoli elettricisti» ha permesso a bambini e adulti di cimentarsi con esperimenti legati all'elettricità. Il pubblico ha inoltre potuto visitare i laboratori di sperimentazione fotovoltaica della SUPSI e scoprire la mostra «Solar Machines», dedicata alle possibilità offerte dall'energia solare.

Mezzo secolo di impegno ambientale

Il cinquantesimo anniversario ha offerto anche l'opportunità di ripercorrere alcune tappe della storia del WWF nella Svizzera italiana. Dal 1976 l'associazione è attiva sul territorio con campagne, progetti, iniziative di sensibilizzazione e battaglie ambientali che, secondo gli organizzatori, hanno contribuito a modificare la sensibilità della popolazione nei confronti della tutela dell'ambiente.