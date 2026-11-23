I militari affiancheranno la polizia cantonale nella protezione di opere, nella sorveglianza e nella ricognizione aerea, oltre che nei trasporti transfrontalieri e nella logistica. Sul Ceresio saranno impiegati battelli pattugliatori, mentre l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) potrà contare sulla truppa per rafforzare i controlli alla frontiera. A disposizione anche le capacità dell'esercito nell'ambito ciber, nella difesa dai droni e nella protezione NBC.

Per svolgere i compiti affidati alla truppa, durante il servizio d'appoggio i militari saranno autorizzati ad applicare misure coercitive di polizia. La preparazione e la certificazione in tal senso avranno luogo nei prossimi giorni.