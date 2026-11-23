OSCE: dispositivo militare, ma regia civile
Manca una settimana al via del servizio d'appoggio in vista della conferenza dei ministri del 3 e 4 dicembre
LUGANO - È scattato il conto alla rovescia verso la 33esima conferenza dei ministri dell'OSCE, in programma a Lugano il 3 e il 4 dicembre. A sostegno del dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità ticinesi, l'Esercito svizzero schiererà fino a 2000 militari: il servizio d'appoggio durerà dal 30 novembre al 10 dicembre e sarà accompagnato da una limitazione dello spazio aereo sopra la città per tutta la durata dell'evento.
L'impiego avviene su richiesta del Cantone Ticino, sulla base della decisione presa dal Consiglio federale il 18 settembre scorso. In questo modo, spiega il Dipartimento federale della difesa, la Confederazione adempie all'obbligo di appoggiare i Cantoni nei compiti assegnati alla «Rete integrata Svizzera per la sicurezza» e nella tutela delle persone protette dal diritto internazionale.
I militari affiancheranno la polizia cantonale nella protezione di opere, nella sorveglianza e nella ricognizione aerea, oltre che nei trasporti transfrontalieri e nella logistica. Sul Ceresio saranno impiegati battelli pattugliatori, mentre l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) potrà contare sulla truppa per rafforzare i controlli alla frontiera. A disposizione anche le capacità dell'esercito nell'ambito ciber, nella difesa dai droni e nella protezione NBC.
Per svolgere i compiti affidati alla truppa, durante il servizio d'appoggio i militari saranno autorizzati ad applicare misure coercitive di polizia. La preparazione e la certificazione in tal senso avranno luogo nei prossimi giorni.
Spazio aereo limitato per 46 chilometri
Nell'area della conferenza le Forze aeree rafforzeranno la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo e intensificheranno il servizio di polizia aerea, in stretta collaborazione con l'Aeronautica Militare italiana. Il Consiglio federale ha perciò limitato l'uso dello spazio aereo da lunedì 30 novembre alle 07.00 locali a venerdì 4 dicembre alle 23.59 locali. La restrizione copre un raggio di 46 chilometri attorno a Lugano e riguarda il traffico aereo a vista, il traffico aereo strumentale non commerciale e gli aeromobili senza occupanti.
La regia resta alle autorità civili
I servizi d'appoggio dell'esercito si svolgono sotto la responsabilità delle autorità civili: la direzione generale dell'impiego per la protezione della conferenza spetterà alla polizia cantonale ticinese, mentre il Comando Operazioni risponderà della condotta militare delle truppe impiegate. Come interlocutore militare diretto dei Cantoni è stata designata la divisione territoriale 3.
Le formazioni chiamate all'impiego assolveranno il loro corso di ripetizione ordinario: per l'esercito, quindi, la protezione della conferenza comporterà soltanto costi supplementari limitati.