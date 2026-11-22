Dalle foto con Halle Berry alle richieste per gli amici: i retroscena su Federer
Le e-mail interne di Svizzera Turismo mostrano il controllo del management sull’immagine dell’ex tennista e le richieste rivolte all’organizzazione.
BERNA - Dietro l'immagine impeccabile di Roger Federer c'è un management estremamente attento a ogni dettaglio. Lo dimostrano e-mail e presentazioni interne di Svizzera Turismo, ottenute dalla NZZ am Sonntag sulla base della legge sulla trasparenza. I documenti rivelano anche alcune richieste di favori rivolte all'organizzazione turistica, finanziata con denaro pubblico.
Niente mano sulla vita di Halle Berry
Per la campagna pubblicitaria del 2025 con l'attrice americana Halle Berry, pensata per promuovere l'autunno svizzero, ogni fotografia doveva essere approvata dal team di Federer. Numerosi scatti sono stati respinti o sottoposti a richieste di ritocco. In un caso, il management ha chiesto di eliminare una scena ispirata a «Titanic», nella quale Federer e Berry comparivano sulla prua di una nave. In un'altra occasione ha raccomandato di utilizzare immagini in cui la mano del tennista non fosse sulla vita dell'attrice.
I capelli fuori posto e l'occhio che ammicca
Non sono mancati interventi ancora più minuziosi: in una fotografia è stato chiesto di correggere il colore per far apparire il viso di Federer meno stanco, in un'altra di sistemare alcuni capelli fuori posto. Persino l'illuminazione di uno scatto è stata messa in discussione perché un occhio sembrava ammiccare.
Le star bocciate
Il controllo si è esteso anche alla scelta delle co-star. Per uno spot del 2024, Svizzera Turismo aveva preso in considerazione 16 nomi, tra cui Taylor Swift, Tom Cruise, Dwayne «The Rock» Johnson e Rowan Atkinson, il celebre Mr. Bean. Dai documenti non emerge chi abbia rifiutato chi, ma nove dei 16 candidati non sarebbero stati un'opzione per Federer. Alla fine la scelta è caduta sull'attore danese Mads Mikkelsen. Anche il copione è stato modificato: Federer ha apprezzato la proposta, ma ha chiesto di eliminare il riferimento ai funghi allucinogeni.
Un marchio da proteggere
Secondo la rivista americana «Forbes», grazie alle sponsorizzazioni e agli investimenti Federer è diventato miliardario. Il pubblicitario Frank Bodin, interpellato dalla NZZ, considera il rigido controllo della sua immagine professionale e comprensibile dal punto di vista economico. Per le star internazionali, spiega, è normale. Tuttavia, avverte, un controllo eccessivo può compromettere autenticità, spontaneità e umorismo.
La posizione di Svizzera Turismo
Svizzera Turismo respinge l'idea che la collaborazione sia stata complicata. Un portavoce la definisce «fantastica e più semplice che con quasi qualsiasi altra star». L'organizzazione ricorda inoltre che Federer non ha chiesto compensi per il suo ruolo di ambasciatore, ma che le parti hanno concordato un contributo, di entità non precisata, alla sua fondazione.
I favori agli amici
Dalle e-mail emergono anche alcune richieste del manager di Federer, Tony Godsick. All'inizio del 2024 aveva raccomandato a Svizzera Turismo Ivo Heuberger, ex tennista e amico di Federer, per un incarico legato al merchandising. L'organizzazione conferma che Heuberger ha ottenuto il mandato, sostenendo tuttavia che la scelta sia stata dettata dalle competenze della sua azienda.
La rottura «amichevole» del rapporto
Godsick aveva inoltre suggerito di sponsorizzare la Laver Cup, torneo commercializzato dall'agenzia Team8, di proprietà sua e di Federer. Svizzera Turismo difende l'operazione, sostenendo che la Germania rappresenta un mercato importante e che il pubblico della competizione ha un elevato potere d'acquisto. La collaborazione tra Federer e Svizzera Turismo, la cui conclusione era stata annunciata a settembre, era stata pianificata da tempo. I rapporti tra le parti restano amichevoli.