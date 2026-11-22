I capelli fuori posto e l'occhio che ammicca

Non sono mancati interventi ancora più minuziosi: in una fotografia è stato chiesto di correggere il colore per far apparire il viso di Federer meno stanco, in un'altra di sistemare alcuni capelli fuori posto. Persino l'illuminazione di uno scatto è stata messa in discussione perché un occhio sembrava ammiccare.

Le star bocciate

Il controllo si è esteso anche alla scelta delle co-star. Per uno spot del 2024, Svizzera Turismo aveva preso in considerazione 16 nomi, tra cui Taylor Swift, Tom Cruise, Dwayne «The Rock» Johnson e Rowan Atkinson, il celebre Mr. Bean. Dai documenti non emerge chi abbia rifiutato chi, ma nove dei 16 candidati non sarebbero stati un'opzione per Federer. Alla fine la scelta è caduta sull'attore danese Mads Mikkelsen. Anche il copione è stato modificato: Federer ha apprezzato la proposta, ma ha chiesto di eliminare il riferimento ai funghi allucinogeni.