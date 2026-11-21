Il consigliere di Stato non ha tuttavia voluto parlare di una mancanza di considerazione da parte del gruppo parlamentare UDC nei confronti della minoranza francofona. Ha invitato i suoi colleghi di partito a trovare un'intesa con la maggioranza e a preparare con calma le elezioni federali.

Quanto al ticket ufficiale formato da Michael Graber e Thomas Aeschi, Schnegg riteneva che la partita fosse aperta: attribuiva a entrambi i candidati il 50% di possibilità di essere eletti. Ha inoltre escluso una candidatura alternativa a quella ufficiale. A suo giudizio, una persona che non gode del sostegno del proprio partito non può ottenere ciò di cui ha bisogno per operare in seno al governo federale, ha affermato facendo riferimento a precedenti elezioni del Consiglio federale.