Schnegg deluso dall’UDC romanda: «Errore gigante, nessun sostegno alla mia candidatura»
Il mancato sostegno tra fazioni interne ha alimentato tensioni dopo la sua esclusione.
Il mancato sostegno tra fazioni interne ha alimentato tensioni dopo la sua esclusione.
BERNA - Dopo il fallimento della sua candidatura al Consiglio federale, il consigliere di Stato bernese-giurassiano dell'UDC Pierre Alain Schnegg si è detto deluso dai suoi colleghi di partito della Svizzera romanda. Le divisioni interne avrebbero impedito l'inserimento di un candidato romando nel ticket a due.
Secondo la sua valutazione, nel voto decisivo gli sarebbe mancato il sostegno dei sostenitori di Céline Amaudruz. A suo avviso, i membri francofoni del partito avrebbero commesso un «errore gigantesco» insistendo su un'unica candidatura, ha dichiarato sabato il politico bernese durante la trasmissione «Forum» della radiotelevisione svizzera romanda RTS.
Il consigliere di Stato non ha tuttavia voluto parlare di una mancanza di considerazione da parte del gruppo parlamentare UDC nei confronti della minoranza francofona. Ha invitato i suoi colleghi di partito a trovare un'intesa con la maggioranza e a preparare con calma le elezioni federali.
Quanto al ticket ufficiale formato da Michael Graber e Thomas Aeschi, Schnegg riteneva che la partita fosse aperta: attribuiva a entrambi i candidati il 50% di possibilità di essere eletti. Ha inoltre escluso una candidatura alternativa a quella ufficiale. A suo giudizio, una persona che non gode del sostegno del proprio partito non può ottenere ciò di cui ha bisogno per operare in seno al governo federale, ha affermato facendo riferimento a precedenti elezioni del Consiglio federale.
Nella Svizzera romanda, la delusione per la mancata designazione di un candidato francofono è stata forte. Il quotidiano «Le Temps», ad esempio, ha definito la scelta un «ticket da hooligan» e uno «schiaffo in faccia all'Assemblea federale». Con l'imminente ritiro di Guy Parmelin, la Svizzera romanda potrebbe ritrovarsi, per la prima volta dal 1966, con meno di due seggi in Consiglio federale.