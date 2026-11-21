Cassa malati, più deduzioni fiscali: i Grigioni guardano al Ticino
Lanciata un'iniziativa popolare cantonale per aumentare le detrazioni sui premi. Il modello è la proposta approvata dai ticinesi nel 2025.
COIRA - Aumentare le deduzioni fiscali per i premi della cassa malati, prendendo esempio dal Ticino. È l'obiettivo di una nuova iniziativa popolare cantonale lanciata nei Grigioni da un gruppo di sette cittadini, che punta a modificare la legge tributaria aumentando sensibilmente gli importi massimi deducibili.
Come spiegato a Keystone-Ats da uno dei promotori, Edwin Büsser-Abeledo, l'obiettivo è ripristinare l'efficacia delle deduzioni fiscali al livello del 2001. Da allora, infatti, i premi dell'assicurazione malattia sono aumentati di oltre il 100%. Secondo i promotori, senza un adeguamento delle detrazioni, il carico fiscale effettivo a carico dei contribuenti continua quindi a crescere.
Nel dettaglio, l'iniziativa propone di aumentare da 9000 a 14'400 franchi la deduzione massima per le persone soggette a imposizione congiunta. Per gli altri contribuenti, il limite passerebbe da 4500 a 7200 franchi, mentre per ogni figlio la detrazione salirebbe da 1000 a 1900 franchi. Il riferimento è esplicitamente il Ticino, dove un'iniziativa analoga, presentata dalla Lega dei Ticinesi, è stata approvata nel settembre 2025 con il 60,5% dei voti.
Per portare la proposta alle urne, i promotori dovranno raccogliere 3000 firme entro la fine di febbraio. Il comitato, pur comprendendo persone appartenenti a partiti politici, rivendica una composizione trasversale. «Abbiamo una visione dei valori ampia, che va da sinistra a destra», ha spiegato Büsser-Abeledo.
La nuova iniziativa arriva a pochi mesi da un'altra raccolta firme promossa da una privata cittadina. Lo scorso settembre, la pensionata Berta Caminada ha infatti depositato un'iniziativa per garantire la possibilità di pagare sempre in contanti i servizi cantonali e quelli delle aziende parastatali. La proposta ha raccolto quasi 16'000 firme valide. La presentazione di iniziative popolari da parte di privati, senza il sostegno diretto di partiti o organizzazioni, resta comunque un fenomeno relativamente raro nei Grigioni, come confermano i dati degli ultimi dieci anni della Cancelleria dello Stato.