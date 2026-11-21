La nuova iniziativa arriva a pochi mesi da un'altra raccolta firme promossa da una privata cittadina. Lo scorso settembre, la pensionata Berta Caminada ha infatti depositato un'iniziativa per garantire la possibilità di pagare sempre in contanti i servizi cantonali e quelli delle aziende parastatali. La proposta ha raccolto quasi 16'000 firme valide. La presentazione di iniziative popolari da parte di privati, senza il sostegno diretto di partiti o organizzazioni, resta comunque un fenomeno relativamente raro nei Grigioni, come confermano i dati degli ultimi dieci anni della Cancelleria dello Stato.