Aeschi e Graber candidati al Governo, ma piovono già le critiche: «Non posso votare chi aggredisce i poliziotti»
La SVP si presenta con Thomas Aeschi e Michael Graber per il seggio di Guy Parmelin. Una scelta però non ben vista da tutti i partiti. Ecco cosa hanno detto
La SVP si presenta con Thomas Aeschi e Michael Graber per il seggio di Guy Parmelin. Una scelta però non ben vista da tutti i partiti. Ecco cosa hanno detto
BERNA - La decisione è presa: il gruppo parlamentare dell'UDC ha scelto Thomas Aeschi e Michael Graber come candidati alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Una scelta che ha subito suscitato polemiche. I due politici erano infatti finiti al centro delle critiche per una colluttazione con agenti della Polizia federale (Fedpol). E le reazioni degli altri partiti non si sono fatte attendere.
Il Centro: «Non posso votare chi ha aggredito dei poliziotti»Il consigliere nazionale del Centro Reto Nause non nasconde la propria contrarietà. «Come ex direttore della sicurezza della città di Berna non posso votare per qualcuno che ha aggredito dei poliziotti!», ha dichiarato a 20 Minuten. Nause mette apertamente in dubbio l'idoneità dei due candidati a ricoprire la carica: «Il Consiglio federale è la più alta autorità morale del Paese e non tollera provocatori!».
Il PLR critica l'assenza della Svizzera "latina"
Anche il PLR esprime perplessità, ma per ragioni diverse. Il consigliere nazionale e copresidente del partito Benjamin Mühlemann punta il dito soprattutto contro l'assenza di rappresentanti della Svizzera latina. «È difficile capire perché l'UDC non abbia preso in considerazione la Svizzera latina nel suo ticket.
Proprio per la coesione del nostro Paese è importante una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche», ha dichiarato. Il PLR intende comunque convocare entrambi i candidati per le audizioni parlamentari, durante le quali ne valuterà posizioni e priorità. Tra le aspettative del partito figurano l'opposizione a nuove tasse e alla burocrazia, il sostegno al libero scambio, la tutela dei posti di lavoro e il rafforzamento dell'esercito e della sicurezza interna. Altrettanto importanti saranno il rispetto delle istituzioni e l'adesione al principio di collegialità.
«Questo ticket è una farsa»
Decisamente più dura la reazione dei Verdi, che hanno annunciato che non parteciperanno alle audizioni dei due candidati. «Questo ticket è una farsa», afferma il gruppo parlamentare, che non si considera vincolato alla proposta dell'UDC. La presidente del gruppo Greta Gysin parla di «una pura provocazione»: «Thomas Aeschi e Michael Graber rappresentano posizioni estreme anche all'interno dell'UDC e disprezzano le istituzioni democratiche».
$Secondo gli ecologisti, i due esponenti appartengono all'ala più a destra del partito e non hanno il profilo necessario per entrare in Governo, anche alla luce dello scontro con le forze di sicurezza a Palazzo federale. Gysin contesta inoltre la mancanza di una vera scelta tra candidati con profili differenti, così come l'assenza di donne e rappresentanti della Svizzera romanda.
«L'UDC ha un problema con le donne»
Le critiche arrivano anche da Alliance F, l'organizzazione impegnata a favore della rappresentanza femminile. In un comunicato, l'associazione esprime sconcerto per l'esclusione dell'unica candidata donna dalla rosa dei nomi. Una decisione che, secondo Alliance F, dimostra come l'UDC abbia «un problema con le donne» e ignori il principio della concordanza di genere. «Il partito più forte deve assumersi la responsabilità della rappresentanza. Un partito popolare che non rappresenta la metà della popolazione non è all'altezza del suo nome», afferma la copresidente Maya Graf.
La scelta definitiva il 9 dicembre
L'ultima parola spetterà all'Assemblea federale, chiamata a eleggere il successore di Guy Parmelin il prossimo 9 dicembre. Il ticket ufficiale dell'UDC sarà dunque composto da Thomas Aeschi e Michael Graber, nonostante le forti riserve espresse da diversi schieramenti politici.