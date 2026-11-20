Il PLR critica l'assenza della Svizzera "latina"

Anche il PLR esprime perplessità, ma per ragioni diverse. Il consigliere nazionale e copresidente del partito Benjamin Mühlemann punta il dito soprattutto contro l'assenza di rappresentanti della Svizzera latina. «È difficile capire perché l'UDC non abbia preso in considerazione la Svizzera latina nel suo ticket.

Proprio per la coesione del nostro Paese è importante una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche», ha dichiarato. Il PLR intende comunque convocare entrambi i candidati per le audizioni parlamentari, durante le quali ne valuterà posizioni e priorità. Tra le aspettative del partito figurano l'opposizione a nuove tasse e alla burocrazia, il sostegno al libero scambio, la tutela dei posti di lavoro e il rafforzamento dell'esercito e della sicurezza interna. Altrettanto importanti saranno il rispetto delle istituzioni e l'adesione al principio di collegialità.