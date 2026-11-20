Turista svizzero ucciso da un elefante in Camerun
La comitiva con la quale l'uomo viaggiava è stata caricata dai pachidermi, che li avevano ritenuti una minaccia. Il corpo è stato recuperato questo venerdì dai ranger.
YAOUNDÉ - Un turista svizzero è stato ucciso in Camerun da un attacco di elefante. Secondo quanto riferito da un portavoce del Ministero delle Foreste e della Fauna selvatica, l'uomo faceva parte di un gruppo di sei turisti che giovedì stavano compiendo un'escursione sulle pendici del Monte Camerun.
Durante la salita si sono imbattuti in un gruppo di elefanti, che apparentemente li hanno considerati un pericolo per i loro piccoli caricando la comitiva che si è rapidamente dispersa: «Tutti sono fuggiti correndo in direzioni diverse. Alcuni si sono arrampicati sugli alberi», hanno comunicato le autorità.
Il cittadino svizzero, durante la concitazione, è caduto in un fossato ed è stato travolto a morte lì da uno degli animali. Anche un turista britannico è rimasto ferito, ma secondo le informazioni non sarebbe in pericolo di vita.
Venerdì una squadra di ranger ha recuperato il corpo dello svizzero.
Non è la prima volta che un elefante uccide una persona sul Monte Camerun. Già nel 2021 un guardiacaccia era rimasto ucciso in un attacco. Gli elefanti di foresta africani sono leggermente più piccoli rispetto ai loro parenti della savana e sono considerati fortemente minacciati.
Secondo l'organizzazione per la tutela della natura African Wildlife Foundation, il loro numero è diminuito del 60 percento in dieci anni, soprattutto a causa del bracconaggio. Gli elefanti di foresta vivono principalmente nelle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale.