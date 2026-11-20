Conferenza ONU sul clima: Rösti stila un bilancio contrastante
La distanza tra obiettivi annunciati e misure vincolanti accende il dibattito sulle strategie per il clima.
ADALIA - Il consigliere federale Albert Rösti stila un bilancio contrastante della Conferenza ONU sul clima (Cop31) di Antalya (Turchia). Pur riconoscendo i progressi compiuti, il ministro dell'ambiente critica la mancanza di impegni vincolanti.
Quest'anno, alla Cop31, l'attenzione è rivolta all'attuazione concreta degli obiettivi già concordati, ha dichiarato oggi Rösti ai media a margine dei negoziati.
È positivo che nel frattempo 160 Paesi abbiano presentato ufficialmente i propri obiettivi climatici nazionali, ha affermato il consigliere federale. Sebbene la semplice presentazione non significhi ancora nulla di concreto, «è comunque un segnale che una vasta comunità di Stati intende abbandonare le energie fossili», ha aggiunto.
Rösti ha inoltre valutato positivamente il fatto che nell'attuale bozza del testo finale sia stato sancito l'obiettivo di raggiungere entro il 2035 un grado di elettrificazione del 35%. «Se questo punto rimarrà nel testo, come attualmente si prevede, allora si tratterà di un buon risultato», ha proseguito.
Svizzera insiste su "roadmap" vincolante
La Svizzera ritiene tuttavia che occorra migliorare il carattere vincolante dell'accordo. La delegazione svizzera ha esercitato pressioni in diversi forum, poiché si aspetta "che ogni Paese - in parole povere - elabori un piano per abbandonare le energie fossili". La questione di una simile "roadmap" era già stata affrontata lo scorso anno alla conferenza sul clima di Belém e ora viene nuovamente discussa.
Quale modello per tale tabella di marcia, il ministro dell'ambiente ha citato proprio la Svizzera: ciò che è stato deciso nel nostro Paese con la legge sul clima approvata in votazione popolare deve avvenire anche in altri Stati.
Durante i due giorni trascorsi alla conferenza sul clima, il consigliere federale ha ripetutamente sottolineato che la Svizzera dispone di una tabella di marcia per l'abbandono delle energie fossili. «Sono lieto di confermare il costante impegno della Confederazione nella decarbonizzazione», ha affermato Rösti, facendo riferimento all'attuale strategia climatica nazionale, che fissa l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.
Le organizzazioni ambientaliste e umanitarie criticano tuttavia questa affermazione. La legge sul clima non costituisce una "roadmap" sufficiente per l'abbandono delle energie fossili, ha indicato oggi l'ong Azione Quaresimale. La Svizzera dovrebbe presentare un piano concreto con misure volte a ridurre la propria dipendenza da petrolio, gas e carbone, ha chiesto l'organizzazione.
Tra speranza e disillusione
Rösti è convinto che la Svizzera, nonostante le sue dimensioni ridotte, riesca a farsi sentire nei negoziati. Si tratta infatti di una nazione economicamente forte e neutrale, che può inoltre parlare a nome di un gruppo di Stati. «In questo modo possiamo gettare un piccolo ponte e, come gruppo, saremo sicuramente ascoltati», ha affermato in un'intervista a Keystone-ATS.
Stando all'elenco ufficiale dei partecipanti, la delegazione svizzera conta in totale 23 membri. Ne fanno parte anche quattro rappresentanti della società civile provenienti dagli ambienti economici e ambientalisti.
Prima dei negoziati finali, i membri della delegazione svizzera si sono brevemente confrontati in una riunione sui momenti salienti della conferenza. Una cosa è certa: anche se nelle trattative non tutto procede come dovrebbe, non è venuta meno la fiducia nel fatto che si possa ottenere qualcosa.
Ciononostante, la lotta diplomatica rimane ardua: basti pensare ai ritardi appositamente studiati all'inizio della conferenza, passando ai fronti irrigiditi su singoli testi negoziali, fino alla disputa sui fondi, ovvero la questione su chi finanzierà in futuro la protezione del clima. Non è ancora sicuro che al termine della Cop31 ci sarà un documento finale che consentirà di combattere il cambiamento climatico in modo realmente più efficace rispetto al passato. Ufficialmente, la conferenza avrebbe dovuto concludersi questa sera (alle 18 ora locale), ma, alla luce dei difficili negoziati finali, si profila una proroga.