Tra speranza e disillusione

Rösti è convinto che la Svizzera, nonostante le sue dimensioni ridotte, riesca a farsi sentire nei negoziati. Si tratta infatti di una nazione economicamente forte e neutrale, che può inoltre parlare a nome di un gruppo di Stati. «In questo modo possiamo gettare un piccolo ponte e, come gruppo, saremo sicuramente ascoltati», ha affermato in un'intervista a Keystone-ATS.

Stando all'elenco ufficiale dei partecipanti, la delegazione svizzera conta in totale 23 membri. Ne fanno parte anche quattro rappresentanti della società civile provenienti dagli ambienti economici e ambientalisti.