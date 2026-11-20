Fino all'arrivo dei soccorsi, intervenuti immediatamente, alcuni passanti si sono presi cura del ferito, che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in ambulanza. L'automobilista è rimasto illeso.

Durante gli interventi legati all'incidente il traffico è stato gestito a senso unico alternato per circa due ore e mezza. La polizia cantonale bernese ha avviato un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.