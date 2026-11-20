Scontro auto-scooter, un ferito grave
Incidente a Burgdorf nel pomeriggio di giovedì, l'uomo in sella al mezzo a due ruote è stato trasportato in ospedale
BURGDORF - Un uomo alla guida di uno scooter è rimasto ferito gravemente giovedì a Burgdorf, nel Canton Berna, in una collisione con un'automobile. La segnalazione è giunta alla polizia cantonale bernese poco prima delle 15.40 di giovedì 19 novembre.
Secondo le prime ricostruzioni, lo scooterista percorreva la Oberburgstrasse in direzione dell'ospedale di Burgdorf. Nello stesso momento un automobilista procedeva sulla corsia opposta verso il centro della località. Quando il conducente dell'auto ha svoltato a sinistra per immettersi nella Scheunenstrasse, i due veicoli si sono scontrati. Lo scooterista è caduto a terra, riportando ferite gravi.
Fino all'arrivo dei soccorsi, intervenuti immediatamente, alcuni passanti si sono presi cura del ferito, che dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in ambulanza. L'automobilista è rimasto illeso.
Durante gli interventi legati all'incidente il traffico è stato gestito a senso unico alternato per circa due ore e mezza. La polizia cantonale bernese ha avviato un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.