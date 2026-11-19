Anche strade e altre vie di comunicazione nelle zone a rischio potrebbero essere interessate. L'allerta riguarda le regioni di Bex-Villars (VD), Wildhorn (VD e BE), il Basso Vallese più occidentale e settentrionale e la zona di Martigny-Verbier (VS). Lo ha comunicato giovedì l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) nel suo bollettino.