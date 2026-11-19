Allarme valanghe, scatta il livello 4: a rischio anche le strade
Nel Basso Vallese e nelle Alpi vodesi la neve continua ad accumularsi. Possibili distacchi spontanei, mentre sono previste ulteriori nevicate.
L'arrivo dell'inverno, accompagnato da abbondanti nevicate in quota, fa aumentare notevolmente il pericolo di valanghe nelle Alpi svizzere occidentali. In alcune zone del Basso Vallese e delle Alpi vodesi, venerdì il pericolo raggiungerà il livello 4 su 5, il secondo più alto della scala. In queste aree le valanghe possono staccarsi anche spontaneamente, senza l'intervento umano.
Anche strade e altre vie di comunicazione nelle zone a rischio potrebbero essere interessate. L'allerta riguarda le regioni di Bex-Villars (VD), Wildhorn (VD e BE), il Basso Vallese più occidentale e settentrionale e la zona di Martigny-Verbier (VS). Lo ha comunicato giovedì l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) nel suo bollettino.
Il pericolo è legato soprattutto alle valanghe spontanee, che possono staccarsi sotto il peso della neve accumulata. A seconda delle dimensioni e del percorso, possono raggiungere anche le zone più a valle.
Nel resto delle Alpi svizzere occidentali e settentrionali il pericolo di valanghe è generalmente marcato (livello 3 su 5). In queste zone anche il passaggio di una sola persona può provocare il distacco di una valanga sui pendii ripidi.
Ulteriori nevicate attese
Nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Secondo SRF Meteo, negli ultimi giorni nel Basso Vallese, sopra i 2.000 metri, sono già caduti dai 50 centimetri a oltre un metro di neve fresca, a seconda delle località. Entro venerdì mattina sono attesi altri 15-40 centimetri. La combinazione di neve fresca e forte vento aumenta il rischio di valanghe.
Entro sabato, nelle zone più colpite, gli accumuli di neve fresca potrebbero quasi raddoppiare. Dopo una temporanea tregua del maltempo prevista per sabato, domenica sono attese nuove nevicate.