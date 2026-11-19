Diesel, la situazione resta tesa
Le autorità prorogano il prelievo dalle riserve per fronteggiare le difficoltà logistiche e i ritardi nelle consegne.
BERNA - L'approvvigionamento di diesel in Svizzera continuerà a essere sostenuto dalle scorte obbligatorie ancora fino al 20 dicembre. La Confederazione ha infatti autorizzato una proroga di quattro settimane dei prelievi, aumentando nel contempo il quantitativo disponibile di 35'000 metri cubi, portandolo complessivamente a 80'000 m3. La situazione resta tesa.
La decisione fa seguito alle persistenti difficoltà logistiche e ai problemi di consegna, che continuano a mettere sotto pressione la fornitura di prodotti petroliferi, scrive oggi l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) in una nota.
Nell'ambito di una "temporanea sotto-copertura del fabbisogno", il 23 ottobre era già stato autorizzato il prelievo di un massimo di 45'000 m3 di gasolio dalle riserve obbligatorie, per il periodo fino al 22 novembre.
Secondo le stime del settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP), nelle prossime settimane sono attese ulteriori difficoltà per il rifornimento di gasolio. Il settore ha pertanto chiesto di prolungare di quattro settimane la misura temporanea e di aumentare il volume autorizzato di 35'000 m3.
Il delegato all'approvvigionamento economico del Paese, Roland Pfister, ha accolto la richiesta, precisando che i prelievi supplementari saranno possibili dal 23 novembre fino al 20 dicembre.
Il quantitativo complessivo autorizzato rappresenta il 6,5% delle scorte obbligatorie di gasolio. Il delegato, scrive l'UFAE, può disporre autonomamente prelievi fino al 20% delle riserve disponibili.
Pesa la situazione sul Reno
Da mesi l'approvvigionamento di prodotti petroliferi in Svizzera risente delle forti limitazioni alla navigazione sul Reno. Le recenti precipitazioni hanno consentito di riprendere il trasporto fluviale, ma non sono sufficienti a compensare i quantitativi mancanti accumulati negli ultimi mesi, sottolinea l'UFAE.
Per il gasolio la situazione è ulteriormente aggravata dai problemi di fornitura da parte delle raffinerie e dal forte sovraccarico del traffico ferroviario. Le capacità logistiche sono ormai al limite, con ripercussioni sulle consegne.
Dallo scorso settembre l'approvvigionamento nazionale di prodotti petroliferi è già stato sostenuto più volte mediante il ricorso alle scorte obbligatorie. L'AEP e gli operatori del settore continuano a monitorare attentamente la situazione. La disponibilità di benzina e olio da riscaldamento è garantita, anche se per quest'ultimo il quadro rimane particolarmente teso.