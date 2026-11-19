Dallo scorso settembre l'approvvigionamento nazionale di prodotti petroliferi è già stato sostenuto più volte mediante il ricorso alle scorte obbligatorie. L'AEP e gli operatori del settore continuano a monitorare attentamente la situazione. La disponibilità di benzina e olio da riscaldamento è garantita, anche se per quest'ultimo il quadro rimane particolarmente teso.