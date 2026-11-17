Sfonda la porta del negozio e poi scappa a mani vuote. Fermato
Tentato colpo nella notte tra lunedì e martedì in Corso San Gottardo, la persona è stata portata in una struttura sanitaria
Tentato colpo nella notte tra lunedì e martedì in Corso San Gottardo, la persona è stata portata in una struttura sanitaria
CHIASSO - Spaccata nella notte in Corso San Gottardo a Chiasso, nel negozio di telefonia CityPhone 2.0.
Intorno alle 23.34 almeno una persona si è introdotta nell'esercizio commerciale, sfondando la porta a vetri e aggirandosi poi tra i banconi. Stando a quanto ci è stato possibile appurare, il malvivente si sarebbe innervosito una volta scattata la sirena d'allarme e, dopo pochi secondi, è uscito dal negozio senza portare via la merce presente e nemmeno del denaro contante.
Da noi contattata, la Polizia cantonale ha confermato che la Centrale comune d’allarme (CECAL) è stata contattata poco dopo le 23.30 per un tentativo di furto. «Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Chiasso». Dopo i primi rilievi sono iniziate le ricerche del presunto responsabile, che «hanno poi permesso di fermare un richiedente l’asilo di origine nordafricana. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito presso una struttura sanitaria».
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