Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Secondo quanto dichiarato in un comunicato dall'Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni, gli investigatori hanno rinvenuto mazzette di banconote in casseforti, sepolte nei boschi e nascoste in edifici agricoli, residenziali e magazzini.

«Il denaro ammontava a 19,5 milioni di dollari», si legge in un comunicato dell'ente. La somma è stata depositata presso il Tesoro di Stato ungherese.