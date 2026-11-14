Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
Miklós Seszták è stato ministro per lo sviluppo nazionale. Il totale rinvenuto ammonta a quasi 20 milioni di dollari
Miklós Seszták è stato ministro per lo sviluppo nazionale. Il totale rinvenuto ammonta a quasi 20 milioni di dollari
BUDAPEST - Quasi 20 milioni di dollari in contanti sono stati ritrovati nascosti in edifici agricoli e sepolti nei boschi nell'ambito di un'indagine su un ex ministro di Viktor Orbán. Lo riferiscono le autorità ungheresi, scrive la BBC.
Miklós Seszták, che ha ricoperto la carica di ministro dello sviluppo nazionale per quattro dei 16 anni di governo di Orbán, è accusato di aver accettato tangenti nell'ambito di un sistema che coinvolgeva l'azienda di trasporti statale. Accuse che lui nega.
Secondo quanto dichiarato in un comunicato dall'Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni, gli investigatori hanno rinvenuto mazzette di banconote in casseforti, sepolte nei boschi e nascoste in edifici agricoli, residenziali e magazzini.
«Il denaro ammontava a 19,5 milioni di dollari», si legge in un comunicato dell'ente. La somma è stata depositata presso il Tesoro di Stato ungherese.