Cancellati oltre 15 mila voli, oggi ancora problemi

A Monaco sono stati cancellati due voli diretti a Charlotte, in North Carolina, uno a Houston e uno a Chicago. Anche in questo caso gli aerei non avevano potuto raggiungere in precedenza lo scalo bavarese dagli Stati Uniti. Gli altri collegamenti erano invece previsti regolarmente, sebbene fossero possibili ulteriori modifiche a causa dei ritardi di alcuni voli in arrivo.

I voli dagli Usa verso Dublino sono ripresi dopo la riapertura dello spazio aereo statunitense, ma sono ancora possibili ritardi e cancellazioni, stando a Sky News. "La maggior parte dei voli in arrivo dagli Stati Uniti previsti nella prima fascia della giornata è ora in volo oppure dispone di un piano di volo attivo", ha comunicato lo scalo irlandese.