Cancellati oltre 15 mila voli, oggi ancora problemi
Disagi per migliaia di passeggeri e ripercussioni anche sugli aeroporti europei, con ritardi e cancellazioni in corso.
NEW YORK - Dopo la revoca del blocco dei voli a livello nazionale e internazionale negli Usa a causa di problemi tecnici, è tempo di bilanci.
Stando alla CNN, nella giornata di ieri oltre 15 mila voli negli Stati Uniti hanno subito ritardi o cancellazioni, e si prevede che circa 3 mila collegamenti subiranno ritardi o cancellazioni nella giornata di oggi. Secondo i media americani ci vorranno giorni affinché il traffico aereo Usa torni alla normalità.
Quanto accaduto ha riacceso i riflettori sull'obsolescenza dei sistemi di controllo del traffico aereo, ancora in parte affidati a tecnologie e procedure risalenti a decenni fa. Secondo l'esperto di sicurezza aeronautica David Soucie, citato dalla Cnn, risolvere i problemi che hanno provocato il blocco nazionale è più complesso di un semplice aggiornamento delle infrastrutture.
Il segretario ai Trasporti Sean Duffy aveva attribuito il disservizio a tecnologie vecchie e a router sovraccarichi, precisando che non era coinvolto il nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale della Federal Aviation Administration (Faa), ma soltanto apparecchiature legacy.
In Europa, nel frattempo, la situazione sta tornando lentamente alla normalità, anche se sono previsti ancora ritardi e cancellazioni. In Italia, è garantita l'operatività dell'aeroporto con gli Stati Uniti. Complessivamente dieci i collegamenti tra lo scalo milanese e gli Stati Uniti previsti nella giornata di oggi, tra arrivi e partenze, di cui tre sono stati cancellati dalle compagnie aeree.
Nel maggiore scalo della Gran Bretagna, Heathrow, tra l'altro uno dei principali hub europei per numero di passeggeri, in mattinata si segnalano ancora ritardi o cancellazioni per alcuni collegamenti con città americane.
In Germania, otto voli in partenza verso gli Stati Uniti sono stati cancellati oggi a causa delle conseguenze del temporaneo stop ai decolli negli Usa. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa, precisando che quattro collegamenti sono stati cancellati dall'aeroporto di Francoforte e altrettanti da quello di Monaco.
Nello scalo di Francoforte, quattro voli in arrivo dagli Stati Uniti erano stati cancellati, impedendo agli stessi aeromobili di ripartire oggi verso gli Usa. Inoltre, ieri sera tre aerei diretti oltreoceano erano stati dirottati nuovamente in Germania. La portavoce dell'aeroporto ha riferito che, nonostante le cancellazioni, la situazione appariva complessivamente sotto controllo, pur con possibili ritardi e concentrazioni di voli in determinate fasce orarie.
A Monaco sono stati cancellati due voli diretti a Charlotte, in North Carolina, uno a Houston e uno a Chicago. Anche in questo caso gli aerei non avevano potuto raggiungere in precedenza lo scalo bavarese dagli Stati Uniti. Gli altri collegamenti erano invece previsti regolarmente, sebbene fossero possibili ulteriori modifiche a causa dei ritardi di alcuni voli in arrivo.
I voli dagli Usa verso Dublino sono ripresi dopo la riapertura dello spazio aereo statunitense, ma sono ancora possibili ritardi e cancellazioni, stando a Sky News. "La maggior parte dei voli in arrivo dagli Stati Uniti previsti nella prima fascia della giornata è ora in volo oppure dispone di un piano di volo attivo", ha comunicato lo scalo irlandese.
L'aeroporto ha tuttavia avvertito che sono previsti alcuni ritardi e che un numero limitato di collegamenti programmati potrebbe essere cancellato.