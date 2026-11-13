Scontro sul Mississippi: petroliera travolge nave da crociera a New Orleans

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia portuale e cittadina, la Guardia costiera statunitense e diverse squadre di soccorso. La Guardia costiera ha disposto la chiusura di un tratto del Mississippi al traffico navale per consentire le operazioni di emergenza. «La nostra priorità immediata è la sicurezza di tutti i passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei soccorritori. Si tratta di un'emergenza ancora in corso e in continua evoluzione», ha dichiarato l'autorità portuale di New Orleans.

Jeff Landry, governatore dello Stato americano della Louisiana, ha comunicato sulla piattaforma X di essere in viaggio verso New Orleans. «Siamo informati sull'incidente avvenuto sul Mississippi e siamo in stretto contatto con le autorità locali e le forze dell'ordine».