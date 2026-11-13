Scontro sul Mississippi: petroliera travolge nave da crociera a New Orleans
A bordo della nave passeggeri si trovavano oltre 130 persone: non è noto se vi siano feriti
NEW ORLEANS - Una petroliera si è scontrata con una nave da crociera fluviale nel porto di New Orleans, sul fiume Mississippi. L'incidente è avvenuto venerdì attorno alle 12.30 (18.30 in Svizzera), quando la Atlantic Asphalt ha urtato la American Heritage, della compagnia American Cruise Lines, mentre quest'ultima era ormeggiata. A bordo della nave passeggeri si trovavano oltre 130 persone, secondo quanto riferito dalla CNN citando le autorità portuali. Non è ancora noto se vi siano feriti e le cause della collisione sono oggetto di indagine. Le immagini diffuse dall'emittente WDSU mostrano la petroliera che colpisce la nave da crociera, facendola inclinare vistosamente su un fianco e provocandone il parziale affondamento.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia portuale e cittadina, la Guardia costiera statunitense e diverse squadre di soccorso. La Guardia costiera ha disposto la chiusura di un tratto del Mississippi al traffico navale per consentire le operazioni di emergenza. «La nostra priorità immediata è la sicurezza di tutti i passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei soccorritori. Si tratta di un'emergenza ancora in corso e in continua evoluzione», ha dichiarato l'autorità portuale di New Orleans.
Jeff Landry, governatore dello Stato americano della Louisiana, ha comunicato sulla piattaforma X di essere in viaggio verso New Orleans. «Siamo informati sull'incidente avvenuto sul Mississippi e siamo in stretto contatto con le autorità locali e le forze dell'ordine».
⚠️ OFFICIAL UPDATE: New Orleans Mayor confirms multiple individuals have been rescued following the collision between a cargo ship and a riverboat cruise ship near the Port of New Orleans. Search-and-rescue operations remain ongoing as public safety agencies coordinate response efforts. Ship Crash - Mississippi River - American Heritage - Atlantic Asphalt - Port NOLA— GeoTechWar (@geotechwar) November 13, 2026