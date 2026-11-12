Svizzera, addio: Dalipi punta sul Kosovo
Il centrocampista del Vaduz ha deciso di vestire la maglia del Kosovo
Il 20enne sta disputando una grande stagione.
Il centrocampista del Vaduz ha deciso di vestire la maglia del Kosovo
Il 20enne sta disputando una grande stagione.
PRISTINA - Il dado è tratto: Lutfi Dalipi ha deciso che vestirà la maglia del Kosovo.
Cresciuto calcisticamente allo Young Boys e, finora, protagonista di una grande stagione con il Vaduz (5 reti e 9 assist in 13 partite di Super League), il giovane centrocampista aveva la possibilità di scegliere tra Svizzera, Albania e, appunto, Kosovo. Vestita la maglia rossocrociata nelle selezioni giovanili, al momento di indossare quella “dei grandi” ha optato per il Kosovo. È atteso allo stadio Fadil Vokrri di Pristina per il match di sabato contro Israele.
Ekskluzive/ Lutfi Dalipi e ka zgjedhur Kosovën, ai do të jetë në "Fadil Vokrri" të shtunën 📰 Lajmi i plotë: https://t.co/2RF63xndtV #TelegrafiSport #LutfiDalipi #Kosova #Dardanët https://t.co/jaM0XBFZ63— Telegrafi Sport (@TelegrafiSport) November 12, 2026