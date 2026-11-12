Svizzera, addio: Dalipi punta sul Kosovo

Cresciuto calcisticamente allo Young Boys e, finora, protagonista di una grande stagione con il Vaduz (5 reti e 9 assist in 13 partite di Super League), il giovane centrocampista aveva la possibilità di scegliere tra Svizzera, Albania e, appunto, Kosovo. Vestita la maglia rossocrociata nelle selezioni giovanili, al momento di indossare quella “dei grandi” ha optato per il Kosovo. È atteso allo stadio Fadil Vokrri di Pristina per il match di sabato contro Israele.