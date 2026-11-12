Due club puntano alla promozione in National League

Lo ha confermato a Keystone-ATS Sébastien Pico, CEO del Visp. Lunedì sera i vallesani saranno a Ittigen per un'audizione davanti alla Lega. «Partiamo dal presupposto che soddisferemo tutte le condizioni richieste, in modo che, se avremo successo sul piano sportivo, nulla dovrebbe ostacolare la nostra promozione», ha dichiarato il dirigente.