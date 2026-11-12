Due club puntano alla promozione in National League
Oltre allo Chaux-de-Fonds, anche il Visp ha presentato nei termini un dossier presso la Lega
Oltre allo Chaux-de-Fonds, anche il Visp ha presentato nei termini un dossier presso la Lega
VISP - In Swiss League, due club puntano alla promozione nell'élite questa stagione. Oltre a La Chaux-de-Fonds, anche il Visp ha presentato entro i termini la propria candidatura alla Lega.
Lo ha confermato a Keystone-ATS Sébastien Pico, CEO del Visp. Lunedì sera i vallesani saranno a Ittigen per un'audizione davanti alla Lega. «Partiamo dal presupposto che soddisferemo tutte le condizioni richieste, in modo che, se avremo successo sul piano sportivo, nulla dovrebbe ostacolare la nostra promozione», ha dichiarato il dirigente.
Per ottenere la promozione non basta soddisfare i requisiti economici e infrastrutturali: bisogna evidentemente anche vincere i playoff di Swiss League e il successivo spareggio. Attualmente il Visp è terzo in classifica, alle spalle di Sierre e Basilea, mentre La Chaux-de-Fonds occupa il quinto posto.
Sierre e Basilea
Il Sierre, campione in carica, non ha invece presentato la propria candidatura per questa stagione. Lo scorso anno la sua richiesta era stata respinta. Il club vallesano punta comunque alla promozione nella stagione 2028/29.
Anche il Basilea ha rinunciato a candidarsi, ma intende presentare il proprio dossier già dal prossimo campionato. L'obiettivo dei renani è tornare in National League entro il 2032.