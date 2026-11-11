Secondo i dati "grezzi", il Sion può impensierire e non poco Lugano e YB

La distanza tra numeri e classifica non toglie nulla all'eccellente avvio di stagione del Sion, protagonista sia in Super League sia in Europa, nonostante il sogno di raggiungere la fase a gironi della Conference League sia sfumato. In campionato, la squadra di Didier Tholot ha conquistato otto vittorie e vanta una differenza reti di +11 (29 gol segnati e 18 subiti). Gli otto punti di distacco dalla vetta suggeriscono piuttosto che il Lugano, capolista a quota 34 e reduce dalla prima sconfitta stagionale, sia riuscito a trasformare ancora meglio le proprie prestazioni in punti. Le statistiche, insomma, premiano i vallesani, che sembrano avere tutte le carte in regola per puntare in alto e provare - perché no - a insidiare Lugano e Young Boys.

La corsa al titolo sembra dunque riguardare soprattutto queste tre squadre. Il Lugano, al comando con 34 punti, abbina un possesso palla elevato a una differenza di xG nettamente positiva. Anche lo Young Boys, secondo a sei lunghezze, mostra solidi indicatori offensivi. Il Sion completa il terzetto di testa, ma per mettere davvero sotto pressione ticinesi e bernesi fino alla fine dovrà tradurre la superiorità evidenziata dalle statistiche in risultati più continui.