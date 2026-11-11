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Secondo i dati "grezzi", il Sion può impensierire e non poco Lugano e YB

L'analisi di alcuni dati di base, come quella della piattaforma Footballytics, mostra che i vallesani si stanno comportando meglio di quanto indichi la classifica
Secondo i dati "grezzi", il Sion può impensierire e non poco Lugano e YB
Martin Meienberger/freshfocus
Jan Kronig in piena azione con la maglia rossa dei sédunois. In campo, il Sion produce il gioco più ambizioso del campionato.
di 20min.ch | Robin Carrel
Secondo i dati "grezzi", il Sion può impensierire e non poco Lugano e YB
L'analisi di alcuni dati di base, come quella della piattaforma Footballytics, mostra che i vallesani si stanno comportando meglio di quanto indichi la classifica
CALCIO: Risultati e classifiche

SION - Il grafico pubblicato sui social network dal sito Footballytics.ch mette il Sion in cima alla gerarchia del calcio svizzero in questo avvio di stagione. L'analisi non si basa tanto sui risultati, quanto sulle statistiche delle partite disputate da luglio. Il dato più significativo? Una differenza di xG (expected goals, ovvero i «gol attesi») di +10,7, accompagnata da un possesso palla medio del 53%. Nessun altro club riesce a combinare altrettanto bene il controllo del gioco e la capacità di creare occasioni da gol di qualità. Eppure, nella classifica reale, i vallesani sono «solo» terzi, con 26 punti in 13 partite, a otto lunghezze dal Lugano. Va detto, però, che il possesso palla e gli expected goals (una statistica diventata negli ultimi anni un po' inflazionata) non bastano, da soli, a misurare il valore di una squadra.

La distanza tra numeri e classifica non toglie nulla all'eccellente avvio di stagione del Sion, protagonista sia in Super League sia in Europa, nonostante il sogno di raggiungere la fase a gironi della Conference League sia sfumato. In campionato, la squadra di Didier Tholot ha conquistato otto vittorie e vanta una differenza reti di +11 (29 gol segnati e 18 subiti). Gli otto punti di distacco dalla vetta suggeriscono piuttosto che il Lugano, capolista a quota 34 e reduce dalla prima sconfitta stagionale, sia riuscito a trasformare ancora meglio le proprie prestazioni in punti. Le statistiche, insomma, premiano i vallesani, che sembrano avere tutte le carte in regola per puntare in alto e provare - perché no - a insidiare Lugano e Young Boys.

La corsa al titolo sembra dunque riguardare soprattutto queste tre squadre. Il Lugano, al comando con 34 punti, abbina un possesso palla elevato a una differenza di xG nettamente positiva. Anche lo Young Boys, secondo a sei lunghezze, mostra solidi indicatori offensivi. Il Sion completa il terzetto di testa, ma per mettere davvero sotto pressione ticinesi e bernesi fino alla fine dovrà tradurre la superiorità evidenziata dalle statistiche in risultati più continui.

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