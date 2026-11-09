8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
Caso del Fondo Bridge: lunedì si apre il processo. Tra le presunte vittime una granconsigliera. Principale imputato un pizzaiolo 39enne, attualmente in carcerazione preventiva.
LUGANO - Promettevano rendimenti elevatissimi attraverso un fondo d'investimento, ma dietro l'operazione si sarebbe nascosto uno schema Ponzi. È quanto emerge dal caso del fondo Bridge, al centro di un processo che si apre lunedì a Lugano. Il danno contestato - riferisce la Rsi - supera gli 8 milioni di euro, sottratti a 145 investitori.
Il principale imputato è un 39enne italiano, pizzaiolo di professione, attualmente in carcerazione preventiva. Con lui sono coinvolti due cittadini indiani: uno si trova in Italia in attesa di estradizione, mentre l'altro è ancora ricercato. Secondo l'accusa, il sistema funzionava utilizzando i capitali versati dai nuovi clienti per corrispondere gli interessi promessi a chi aveva investito in precedenza.
Alla sbarra compaiono anche un 46enne svizzero e un 28enne italiano, che avrebbero reclutato investitori in cambio di commissioni. Le offerte prospettavano guadagni dal 5% mensile fino al 71% annuo, percentuali ben lontane da quelle normalmente garantite dai fondi tradizionali.
La rete si sarebbe sviluppata inizialmente attraverso conoscenze personali, coinvolgendo amici e familiari, per poi raggiungere un numero crescente di persone. Tra le 145 presunte vittime figura anche una granconsigliera. Gli importi affidati al fondo variavano da 10mila a 250mila euro per investitore.
I due presunti reclutatori hanno riconosciuto parte delle contestazioni, dichiarando però di aver scoperto soltanto in seguito la natura fraudolenta dell'operazione. Anche il 39enne ha ammesso i fatti, sostenendo tuttavia di essere stato un intermediario al servizio dei due cittadini indiani. A suo dire, avrebbe gestito una rete di promotori senza possedere le competenze necessarie per individuare il meccanismo illecito.
La procuratrice pubblica Chiara Borelli intende chiedere una condanna superiore ai cinque anni di carcere.