8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Il principale imputato è un 39enne italiano, pizzaiolo di professione, attualmente in carcerazione preventiva. Con lui sono coinvolti due cittadini indiani: uno si trova in Italia in attesa di estradizione, mentre l'altro è ancora ricercato. Secondo l'accusa, il sistema funzionava utilizzando i capitali versati dai nuovi clienti per corrispondere gli interessi promessi a chi aveva investito in precedenza.