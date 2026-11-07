Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Preoccupazione per i puledri che devono ancora nascere

La situazione nell'allevamento si è nel frattempo stabilizzata, ma il ritorno alla normalità è ancora lontano. I cavalli dimessi dalle cliniche devono rimanere nei loro box ed essere sottoposti a un'attenta sorveglianza. «Gli animali sono estremamente esausti. Non hanno quasi più energia e potrebbero soffrire di ipotermia», spiega Steulet-Geiser. A preoccupare maggiormente la famiglia sono le giumente gravide, anch'esse colpite dall'intossicazione. «Non sappiamo quali conseguenze avrà la situazione estrema vissuta questa settimana sui puledri che devono ancora nascere».

Spese veterinarie a sei cifre

Al dolore per la perdita degli animali si aggiunge ora il peso economico delle cure. La famiglia prevede fatture veterinarie per un importo a sei cifre. «Un cavallo costa in media 1000 franchi al giorno in clinica. Domenica abbiamo dovuto ricoverarne 25 in una volta sola, e la maggior parte è rimasta fino a giovedì», racconta l'allevatrice. A queste spese si somma il valore dei cavalli deceduti, stimato in diverse decine di migliaia di franchi.