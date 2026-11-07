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GIURA

Rapina a mano armata in una stazione di servizio, minacciata un'impiegata

L'episodio è avvenuto sabato verso le 12.10 a Boncourt. È stato dispiegato un dispositivo di ricerca e la polizia lancia un appello a testimoni.
Rapina a mano armata in una stazione di servizio, minacciata un'impiegata
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La stazione di servizio Jubin a Boncourt (JU).
di 20min.ch | Perrine Millet
Rapina a mano armata in una stazione di servizio, minacciata un'impiegata
L'episodio è avvenuto sabato verso le 12.10 a Boncourt. È stato dispiegato un dispositivo di ricerca e la polizia lancia un appello a testimoni.

BONCOURT - Rapina a mano armata sabato, attorno alle 12.10, alla stazione di servizio Jubin di Boncourt, nel Canton Giura. Un individuo ha minacciato un'impiegata con un'arma da fuoco, intimandole di consegnargli del denaro. A darne notizia è stata la polizia cantonale giurassiana attraverso un comunicato.

In seguito all'allarme, le autorità hanno immediatamente predisposto un importante dispositivo di ricerca per rintracciare il responsabile. Alle operazioni partecipano la polizia cantonale giurassiana, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza delle frontiere (UDSC) e la gendarmeria francese.

Sul luogo della rapina sono intervenuti anche gli agenti della polizia giudiziaria, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l'autore.

La polizia cantonale giurassiana ha inoltre lanciato un appello a eventuali testimoni. Chiunque abbia assistito alla rapina o sia in possesso di informazioni utili alle indagini è invitato a contattare la centrale della polizia cantonale al numero 032 420 65 65.

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