Rapina a mano armata in una stazione di servizio, minacciata un'impiegata

Sul luogo della rapina sono intervenuti anche gli agenti della polizia giudiziaria, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l'autore.

La polizia cantonale giurassiana ha inoltre lanciato un appello a eventuali testimoni. Chiunque abbia assistito alla rapina o sia in possesso di informazioni utili alle indagini è invitato a contattare la centrale della polizia cantonale al numero 032 420 65 65.