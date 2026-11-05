Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

Il 31 dicembre la festa si estenderà dal paese alla montagna. Oltre alla fiaccolata della Scuola Svizzera di Sci e allo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, la Capanna Confin accoglierà il nuovo anno in quota con la prima apertura serale dell'inverno, mentre lo Chalet Fondue proporrà una fondue in compagnia in attesa del brindisi. Dopo i cenoni negli alberghi e nei ristoranti, la notte proseguirà tra musica e balli all'Ermellino Alpine Club, prima notte danzante dell'anno. Attivo anche il servizio SanBeKids, in collaborazione con l'ETRM e Fullski, con giochi e intrattenimento per i bambini presenti nel villaggio durante il giorno e nelle serate speciali come quella di San Silvestro.