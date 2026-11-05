Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
Annunciate le novità del San Bernardino Winter Village, in programma dal 5 dicembre al 6 gennaio
Annunciate le novità del San Bernardino Winter Village, in programma dal 5 dicembre al 6 gennaio
SAN BERNARDINO - Il San Bernardino Winter Village si allarga. Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il villaggio grigionese propone un percorso luminoso ampliato lungo la Moesa, il nuovo Chalet Fondue e serate sulla neve a Pian Cales. Per la parte musicale i primi nomi annunciati sono Le Vibrazioni e i Nomadi. Lo stesso inverno segnerà anche il ritorno dell'Hotel Ravizza e della Residenza Albarella.
Un villaggio di luci
Le luci restano il filo conduttore dell'edizione: le proiezioni raggiungono nuovi scorci del paese, gli alberi diventano un bosco incantato e la pista di ghiaccio si tinge dei colori delle feste, per pattinare immersi nell'atmosfera natalizia. Sulla nuova passeggiata debutta poi una delle principali novità, lo Chalet Fondue: uno spazio conviviale dove sedersi attorno a una fondue o a una raclette, con il paesaggio illuminato a fare da cornice.
Il punto d'incontro nel cuore del villaggio sarà Piazzetta Brocco. Attorno al grande albero luminoso, La Bottega, le castagne, la cioccolata calda e il vin brûlé inviteranno a fermarsi prima di un concerto o al rientro da una giornata sugli sci.
A Pian Cales piste e alberi si trasformeranno in un festival di luci sulla neve e il bob aprirà per la prima volta anche in notturna. Tornerà pure l'Igloo, là dove era stato inaugurato tre anni fa, con nuovi contenuti e un ruolo centrale nella vita delle piste: un punto di partenza per vivere la montagna di sera e un luogo dove fermarsi in compagnia dopo l'ultima discesa.
La musica. Quattro i concerti in programma alla Raiffeisen Alpine Lounge: Le Vibrazioni il 27 dicembre e i Nomadi il 29, mentre gli artisti del 30 dicembre e del 2 gennaio saranno annunciati a breve. Per tutto il periodo natalizio la Lounge ospiterà anche spettacoli per bambini e appuntamenti pensati per le famiglie.
Il 31 dicembre la festa si estenderà dal paese alla montagna. Oltre alla fiaccolata della Scuola Svizzera di Sci e allo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, la Capanna Confin accoglierà il nuovo anno in quota con la prima apertura serale dell'inverno, mentre lo Chalet Fondue proporrà una fondue in compagnia in attesa del brindisi. Dopo i cenoni negli alberghi e nei ristoranti, la notte proseguirà tra musica e balli all'Ermellino Alpine Club, prima notte danzante dell'anno. Attivo anche il servizio SanBeKids, in collaborazione con l'ETRM e Fullski, con giochi e intrattenimento per i bambini presenti nel villaggio durante il giorno e nelle serate speciali come quella di San Silvestro.
«La crescita degli eventi va di pari passo con lo sviluppo del villaggio», afferma Niccolò Meroni, direttore marketing e comunicazione di San Bernardino Swiss Alps. «Il San Bernardino Winter Village è un elemento chiave di questo percorso: collega i luoghi, dà vita ai nuovi spazi e crea motivi per scegliere San Bernardino e fermarsi più a lungo. Vogliamo che ogni edizione offra qualcosa in più, con esperienze curate che facciano venire voglia di tornare».
Due riaperture
Tra le novità dell'inverno 2026/2027 figurano infine le riaperture dell'Hotel Ravizza e della Residenza Albarella. I due luoghi simbolo della località tornano ad accogliere ospiti e a far parte della vita del paese: le loro luci si uniranno a quelle del Winter Village, segnando una nuova tappa della rinascita di San Bernardino.