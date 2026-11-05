Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat
Primo evento ufficiale a Lugano con Marco Solari, per avviare il confronto tra studenti, professionisti e nuove adesioni.
LOCARNO - Rafforzare i legami nati sui banchi dell'Università di Zurigo, creare nuove opportunità di collaborazione professionale e favorire il dialogo tra diverse generazioni di giuristi. Sono questi gli obiettivi dell'associazione Giuristi ticinesi della Limmat, recentemente costituita su iniziativa di un gruppo di avvocati che hanno studiato alla Facoltà di diritto dell'ateneo zurighese.
La nuova realtà si rivolge ai giuristi della Svizzera italiana che hanno conseguito un titolo presso la Facoltà di diritto dell'Università di Zurigo. L'intento è quello di costruire una rete di contatti tra ex studenti, favorendo lo scambio di esperienze e lo sviluppo di relazioni professionali tra persone attive in ambiti diversi: dall'avvocatura alla magistratura, dal settore pubblico a quello privato.
Un ponte tra studenti e professionisti
Uno degli aspetti sui quali l'associazione intende concentrarsi è il rapporto tra chi ha già concluso gli studi e chi sta ancora frequentando l'università. L'obiettivo è facilitare il confronto tra le diverse generazioni di giuristi, offrendo agli studenti la possibilità di entrare in contatto con professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.
In quest'ottica, i Giuristi ticinesi della Limmat intendono sostenere iniziative a favore della comunità studentesca e promuovere occasioni di dialogo sulle sfide che accompagnano sia il percorso universitario sia i primi passi nella professione.
Due incontri all'anno, tra Ticino e Zurigo
Per tradurre questi obiettivi in attività concrete, l'associazione prevede di organizzare almeno due appuntamenti annuali riservati ai propri membri: uno in Ticino e uno a Zurigo.
Gli incontri saranno dedicati al confronto e alla condivisione di esperienze, con momenti informali pensati per consolidare i rapporti esistenti e favorire la nascita di nuove collaborazioni professionali.
Il debutto a Lugano con Marco Solari
Il primo appuntamento è già in calendario: si terrà venerdì 20 novembre 2026, alle 18.30, all'Hotel LUGANODANTE di Lugano.
La serata si aprirà con una conversazione di circa trenta minuti con Marco Solari, alla quale seguirà un aperitivo conviviale. Sarà la prima occasione per riunire i membri dell'associazione e favorire la conoscenza reciproca tra colleghi di generazioni e settori professionali differenti.
Il Consiglio direttivo e le adesioni
Alla guida dell'associazione c'è l'avvocato Stefano Lappe, che ne assume la presidenza. Il Consiglio direttivo è completato dagli avvocati Marzia Schilleci, Amanda Rückert, Matteo Suckow, Roger Bächinger e Claude Humbel.
L'associazione è aperta all'adesione di nuovi membri. Gli interessati possono iscriversi direttamente attraverso il sito www.gtdl.ch, dove sono disponibili ulteriori informazioni sulle attività e sulle modalità di adesione.