Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat

Un ponte tra studenti e professionisti

Uno degli aspetti sui quali l'associazione intende concentrarsi è il rapporto tra chi ha già concluso gli studi e chi sta ancora frequentando l'università. L'obiettivo è facilitare il confronto tra le diverse generazioni di giuristi, offrendo agli studenti la possibilità di entrare in contatto con professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.

In quest'ottica, i Giuristi ticinesi della Limmat intendono sostenere iniziative a favore della comunità studentesca e promuovere occasioni di dialogo sulle sfide che accompagnano sia il percorso universitario sia i primi passi nella professione.