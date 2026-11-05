LOCARNO
Cardada saluta la stagione
Un evento speciale tra folklore, allegria e giochi per i più piccoli nella cornice di Cardada.
Cardada Impianti Turistici SA
Fonte RED
Cardada saluta la stagione
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Cardada saluta la stagione
Un evento speciale tra folklore, allegria e giochi per i più piccoli nella cornice di Cardada.
Cardada saluta la stagione
Un evento speciale tra folklore, allegria e giochi per i più piccoli nella cornice di Cardada.
LOCARNO - Una giornata all'insegna della musica e dell'allegria per salutare la stagione. Domenica 8 novembre Cardada festeggia la chiusura stagionale con un appuntamento dedicato a grandi e piccini.
Ad animare la giornata saranno i canti folkloristici del Duo Bandella Ticinese, che accompagneranno i presenti in un'atmosfera di festa e tradizione.
Non mancherà nemmeno Squitty, la mascotte di Cardada, pronta a regalare un sorriso ai più piccoli con una sorpresa pensata appositamente per loro.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito cardada.ch.
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