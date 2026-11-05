Il Castello d'Onore va a Ella Rumpf

Il legame con la rassegna di Bellinzona risale agli inizi del percorso dell'attrice: nel 2012 Rumpf era protagonista di "Draussen ist Sommer", film che l'anno successivo ha ricevuto a Castellinaria il Premio Ambiente e Salute: Qualità di vita. Tre anni fa il ritorno con "Le Théorème de Marguerite", in cui dà vita a una giovane matematica brillante, rigorosa e poco incline a conformarsi alle aspettative degli altri. Due tappe che, secondo gli organizzatori, testimoniano la sua capacità di affrontare personaggi complessi, lontani dagli stereotipi e animati da un'autentica ricerca di sé.

È proprio questa libertà interpretativa che il festival dice di apprezzare in modo particolare. Le donne a cui Rumpf dà corpo sono «spesso anticonformiste, contraddittorie, fragili e combattive», animate dal desiderio di trovare il proprio posto nel mondo senza rinunciare alla propria identità: figure che non cercano necessariamente di piacere, ma che costringono lo spettatore a guardare oltre le apparenze e a interrogarsi sulle convenzioni sociali e sulla complessità dei legami umani.