Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive
Giovedì 12 novembre 2026, la Giornata Nuovo Futuro invita ragazze e ragazzi a scoprire professioni che vanno oltre gli stereotipi di genere, mentre le aziende hanno l’occasione di conoscere i talenti di domani
La Giornata Nuovo Futuro offre alle ragazze e ai ragazzi una prima esperienza nel mondo del lavoro. Non si tratta di una semplice giornata di orientamento professionale, ma di un’occasione per esplorare nuovi percorsi. Le allieve e gli allievi di 2a e 3a media sono invitate e invitati a vivere un cambio di prospettiva: possono accompagnare una persona di riferimento che lavora in una professione non tradizionale rispetto al proprio genere, oppure scegliere un’attività nei numerosi progetti supplementari a disposizione. Hanno così l’opportunità di esplorare settori professionali in cui il loro genere è ancora poco rappresentato, scoprendo talenti nascosti e acquisendo nuova fiducia in sé stessi per avvicinarsi a carriere che forse non avrebbero mai immaginato. In questo modo sono incoraggiate e incoraggiati a compiere scelte formative e professionali libere dai tradizionali stereotipi di genere. Al contempo ne approfittano anche le aziende: attraverso il loro impegno per la Giornata Nuovo Futuro hanno la possibilità di presentarsi come datori di lavoro attrattivi e di stabilire fin da subito contatti con le nuove leve.
Varie offerte
Anche quest’anno numerose aziende, imprese, scuole professionali e università aprono le loro porte alle e ai giovani. In questo modo, i ragazzi possono sperimentare per un giorno la professione di assistente sociale, comprendere l’importanza del lavoro nelle strutture di accoglienza per l’infanzia e di cura, oppure scoprire la varietà delle professioni sanitarie. Le ragazze avranno l’opportunità di sperimentare professioni legate all’ambiente, di imparare, nell’ambito del progetto «Ragazze e tecnica - avanti!», cosa significa stare dietro la macchina da presa, come funziona la gestione dei rifiuti o di avvicinarsi all’automazione o di immergersi nel mondo delle professioni informatiche. Quest’anno tra le novità dei progetti supplementari Nuovo Futuro presenta “Helvetiarockt” con la proposta “Una giornata da produttrice musicale” e il “Museo dei fossili del Monte San Giorgio” con “Un pomeriggio da paleontologa”.
Una giornata da produttrice musicale
Helvetiarockt è un’associazione attiva in tutta la Svizzera che si impegna a favore della parità di genere nella musica contemporanea. L’associazione vuole creare un accesso facilitato alla musica, promuove e mette in rete musiciste e musicisti e sensibilizza il settore musicale legato alla tematica di genere.
Contribuire a plasmare il futuro digitale
In occasione della Giornata Nuovo Futuro, le ragazze hanno modo di conoscere diversi settori professionali e di incontrare esperte nel campo della sicurezza informatica e della digitalizzazione. Alla luce del rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, ciò è più importante che mai.
Una giornata nelle strutture di accoglienza per l’infanzia
Nel settore sanitario si registra una generale carenza di personale qualificato. Nelle strutture di accoglienza per l’infanzia gli uomini sono ancora poco rappresentati. Per questo motivo, la Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia kibesuisse ritiene che “équipe miste di accoglienza sono importanti per lo sviluppo di bambine e bambini che possono in questo modo sperimentare e orientarsi verso modelli di ruolo sia maschili sia femminili”. Kibesuisse spiega che l’eliminazione dei pregiudizi avviene anche tramite “la diversità dell’équipe e il lavoro pedagogico”. In occasione della Giornata Nuovo Futuro, solo nella Svizzera italiana ben 10 enti legati alle strutture di accoglienza per l’infanzia propongono iniziative rivolte ai ragazzi per superare “l'idea erronea che si tratti di un mestiere prettamente femminile” permettendo ai partecipanti di vivere un cambio di prospettiva riguardo ai “numerosi pregiudizi che possono rendere difficile per gli uomini l’accesso alla professione”.
La Giornata Nuovo Futuro: informazioni e offerte
Da 26 anni, la Giornata Nuovo Futuro – progetto intercantonale promosso dagli Uffici per le pari opportunità – promuove una scelta professionale libera da stereotipi di genere. La giornata comprende un programma di base e numerosi progetti supplementari e si svolge ogni anno, il secondo giovedì di novembre.