Cerca e trova immobili
Segnalaci
Attualità

Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive

Giovedì 12 novembre 2026, la Giornata Nuovo Futuro invita ragazze e ragazzi a scoprire professioni che vanno oltre gli stereotipi di genere, mentre le aziende hanno l’occasione di conoscere i talenti di domani
Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive
Deposit
di Redazione
Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive
Giovedì 12 novembre 2026, la Giornata Nuovo Futuro invita ragazze e ragazzi a scoprire professioni che vanno oltre gli stereotipi di genere, mentre le aziende hanno l’occasione di conoscere i talenti di domani

La Giornata Nuovo Futuro offre alle ragazze e ai ragazzi una prima esperienza nel mondo del lavoro. Non si tratta di una semplice giornata di orientamento professionale, ma di un’occasione per esplorare nuovi percorsi. Le allieve e gli allievi di 2a e 3a media sono invitate e invitati a vivere un cambio di prospettiva: possono accompagnare una persona di riferimento che lavora in una professione non tradizionale rispetto al proprio genere, oppure scegliere un’attività nei numerosi progetti supplementari a disposizione. Hanno così l’opportunità di esplorare settori professionali in cui il loro genere è ancora poco rappresentato, scoprendo talenti nascosti e acquisendo nuova fiducia in sé stessi per avvicinarsi a carriere che forse non avrebbero mai immaginato. In questo modo sono incoraggiate e incoraggiati a compiere scelte formative e professionali libere dai tradizionali stereotipi di genere. Al contempo ne approfittano anche le aziende: attraverso il loro impegno per la Giornata Nuovo Futuro hanno la possibilità di presentarsi come datori di lavoro attrattivi e di stabilire fin da subito contatti con le nuove leve.

Varie offerte
Anche quest’anno numerose aziende, imprese, scuole professionali e università aprono le loro porte alle e ai giovani. In questo modo, i ragazzi possono sperimentare per un giorno la professione di assistente sociale, comprendere l’importanza del lavoro nelle strutture di accoglienza per l’infanzia e di cura, oppure scoprire la varietà delle professioni sanitarie. Le ragazze avranno l’opportunità di sperimentare professioni legate all’ambiente, di imparare, nell’ambito del progetto «Ragazze e tecnica - avanti!», cosa significa stare dietro la macchina da presa, come funziona la gestione dei rifiuti o di avvicinarsi all’automazione o di immergersi nel mondo delle professioni informatiche. Quest’anno tra le novità dei progetti supplementari Nuovo Futuro presenta “Helvetiarockt” con la proposta “Una giornata da produttrice musicale” e il “Museo dei fossili del Monte San Giorgio” con “Un pomeriggio da paleontologa”.

Una giornata da produttrice musicale
Helvetiarockt è un’associazione attiva in tutta la Svizzera che si impegna a favore della parità di genere nella musica contemporanea. L’associazione vuole creare un accesso facilitato alla musica, promuove e mette in rete musiciste e musicisti e sensibilizza il settore musicale legato alla tematica di genere.

Contribuire a plasmare il futuro digitale
In occasione della Giornata Nuovo Futuro, le ragazze hanno modo di conoscere diversi settori professionali e di incontrare esperte nel campo della sicurezza informatica e della digitalizzazione. Alla luce del rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, ciò è più importante che mai.  

Una giornata nelle strutture di accoglienza per l’infanzia
Nel settore sanitario si registra una generale carenza di personale qualificato. Nelle strutture di accoglienza per l’infanzia gli uomini sono ancora poco rappresentati. Per questo motivo, la Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia kibesuisse ritiene che “équipe miste di accoglienza sono importanti per lo sviluppo di bambine e bambini che possono in questo modo sperimentare e orientarsi verso modelli di ruolo sia maschili sia femminili”. Kibesuisse spiega che l’eliminazione dei pregiudizi avviene anche tramite “la diversità dell’équipe e il lavoro pedagogico”. In occasione della Giornata Nuovo Futuro, solo nella Svizzera italiana ben 10 enti legati alle strutture di accoglienza per l’infanzia propongono iniziative rivolte ai ragazzi per superare “l'idea erronea che si tratti di un mestiere prettamente femminile” permettendo ai partecipanti di vivere un cambio di prospettiva riguardo ai “numerosi pregiudizi che possono rendere difficile per gli uomini l’accesso alla professione”.

La Giornata Nuovo Futuro: informazioni e offerte
Da 26 anni, la Giornata Nuovo Futuro – progetto intercantonale promosso dagli Uffici per le pari opportunità – promuove una scelta professionale libera da stereotipi di genere. La giornata comprende un programma di base e numerosi progetti supplementari e si svolge ogni anno, il secondo giovedì di novembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aziendecarriere femminiligiornata nuovo futurogiovaniorientamento professionalepari opportunitàsettori professionalistereotipi di genere
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
2 gior
22

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
2 gior
148
218

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
2 gior
105
223

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
20 ore
15
37

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
2 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
1 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
1 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
23
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
8

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
2 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
63

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
18 ore
35

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
45
178

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
1 gior
6
78

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
3 gior
44
142

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
2 gior
19
41

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
78

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
1 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
5 ore
16
29

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
3 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
3 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
2 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
1 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
15 ore
26
163

È l'inizio della fine dell'era Trump

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
21 ore
11

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
1 gior
28
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
42
176

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
5
19

«Antonelli era disperato»

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
2 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
2 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
19 ore
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
2 gior
18
59

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
2 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
17

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
20 ore
33
132

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
3 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 ore
11
16

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
1 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
1 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
2 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

ULTIME NOTIZIE TICINO
Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat
LIVE
CANTONE
1 ora
3

Nasce l'associazione Giuristi ticinesi della Limmat

Fuga di notizie e denuncia. Come l’ultima volta
LIVE
CANTONE
1 ora
10

Fuga di notizie e denuncia. Come l’ultima volta

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 ore

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Il Castello d'Onore va a Ella Rumpf
LIVE
BELLINZONA
3 ore
1

Il Castello d'Onore va a Ella Rumpf

Salorino, chiusure e limitazioni al traffico per quasi un mese
LIVE
MENDRISIO
3 ore
3

Salorino, chiusure e limitazioni al traffico per quasi un mese

Cardada saluta la stagione
LIVE
LOCARNO
4 ore
5

Cardada saluta la stagione

Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra
LIVE
GAMBAROGNO
4 ore
4

Chiude per l'inverno la strada forestale Cheventino - Monti di Gerra

A rischio i posteggi sotterranei al piazzale ex Scuole
LIVE
LUGANO
5 ore
6
41

A rischio i posteggi sotterranei al piazzale ex Scuole

Una serata solidale da annotare sull'agenda
LIVE
BIASCA
5 ore
1

Una serata solidale da annotare sull'agenda

La penna rossa potrà anche finire al museo, «ma il pensiero critico no»
LIVE
CANTONE
5 ore
3
17

La penna rossa potrà anche finire al museo, «ma il pensiero critico no»