Nuovi orizzonti professionali, nuove prospettive

La Giornata Nuovo Futuro offre alle ragazze e ai ragazzi una prima esperienza nel mondo del lavoro. Non si tratta di una semplice giornata di orientamento professionale, ma di un’occasione per esplorare nuovi percorsi. Le allieve e gli allievi di 2a e 3a media sono invitate e invitati a vivere un cambio di prospettiva: possono accompagnare una persona di riferimento che lavora in una professione non tradizionale rispetto al proprio genere, oppure scegliere un’attività nei numerosi progetti supplementari a disposizione. Hanno così l’opportunità di esplorare settori professionali in cui il loro genere è ancora poco rappresentato, scoprendo talenti nascosti e acquisendo nuova fiducia in sé stessi per avvicinarsi a carriere che forse non avrebbero mai immaginato. In questo modo sono incoraggiate e incoraggiati a compiere scelte formative e professionali libere dai tradizionali stereotipi di genere. Al contempo ne approfittano anche le aziende: attraverso il loro impegno per la Giornata Nuovo Futuro hanno la possibilità di presentarsi come datori di lavoro attrattivi e di stabilire fin da subito contatti con le nuove leve.