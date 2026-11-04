«Adesso sarà dura per Kimi perché diventerà una superstar mondiale e ci sarà da gestire questo aspetto, lui è un ragazzo speciale e se come credo rimarrà così non sarà un grande problema - ha detto il Dottore al Corriere della Sera - Bisogna rimanere con i piedi per terra, fare finta di non essere così famoso. Pure io ho fatto fatica ed ero una star delle moto, mentre Kimi vincendo il Mondiale».

Per spiegare quanto possa essere difficile gestire una fama improvvisa, Rossi ha ricordato un episodio risalente a un anno e mezzo fa, a Imola. «Andai a trovarlo, era disperato, non riusciva a sopportare una popolarità pressante e improvvisa. In questi casi è fondamentale essere capaci di dire dei no prima di raggiungere uno sfinimento. È un equilibrio difficile da trovare. Diventare ricchi e famosi a 20 anni è una cosa complicata da gestire».