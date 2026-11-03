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Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata

I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno vinto 2-1 sullo United. Tennistico 6-0 del PSG
Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata
IMAGO / DeFodi Images
di Fabrizio BerettaGiornalista
Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata
I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno vinto 2-1 sullo United. Tennistico 6-0 del PSG
Champions League03.11.2026
Feyenoord Rotterdam
0 - 3
Inter
Champions League03.11.2026
Manchester United
3 - 2
Roma
CALCIO: Risultati e classifiche

ROTTERDAM - Reduce dalla delusione del derby perso contro il Milan, l'Inter si è subito riscattata vincendo 3-0 sul campo del Feyenoord. I nerazzurri, al secondo successo consecutivo nella competizione dopo i due ko iniziali, hanno ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie alle reti di Bisseck ed Esposito. Nel secondo tempo è poi arrivato il sigillo di Zielinski, con uno splendido tiro da fuori area.

Come contro il Real lo scorso 14 ottobre, la Roma si è portata in vantaggio prima di farsi rimontare e clamorosamente battere 3-2 dal Manchester United, che fra tutte le competizioni non vinceva da nove partite. Soulé e Malen, quest'ultimo su rigore, hanno portato gli uomini di Gasperini sul 2-0, ma nella ripresa Bruno Fernandes ha accorciato le distanze, anche lui dal dischetto, prima che uno scatenato Cunha ribaltasse il risultato nel finale con una doppietta.

Tutto facile per i campioni in carica del PSG, che hanno travolto il Villarreal in trasferta con un netto 6-0. I parigini, primi a punteggio pieno, hanno segnato ben quattro gol tra il 9' e il 17' (!) con Neves, Doué, Mayulu e Ruiz. Quest'ultimo ha poi firmato anche la quinta rete nella ripresa, prima del sigillo di Boly.

Il big match del Metropolitano ha sorriso al Bayern Monaco, che ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid grazie alle reti di Karl e Laimer. Vittoria anche per il Barcellona, che ha superato 3-0 l'Aston Villa grazie alla doppietta di Raphinha e al gol di Yamal.

Nelle altre tre sfide della serata, il Galatasaray ha battuto 2-0 lo Stoccarda, lo Sporting ha vinto 1-0 in trasferta contro lo Shakhtar, mentre il LASK ha messo ko 4-0 lo Slovan Bratislava. Nessun gol, invece, tra Bodo/Glimt e Lille.

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CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Paris Saint Germain393001459
2Aston Villa393001239
3Liverpool FC393001275
4Real Madrid393001055
5Sporting CP49301844
6Real Betis39300743
7Arsenal FC37210624
8Vfb Stuttgart47211743
9Barcelona362011165
10Como362011055
11Manchester City36201954
12Club Brugge36201963
13Borussia Dortmund36201541
14Galatasaray4620289-1
15Bayern Monaco351201055
16Roma34111853
17Atletico Madrid34111431
18Shakhtar Donetsk44112440
19PSV Eindhoven34111220
20Villarreal CF33102880
21Inter3310256-1
22Manchester United3310256-1
23Napoli3310257-2
24LASK3310269-3
25Sabah FK3310236-3
26Feyenoord Rotterdam3310248-4
27Lens3310237-4
28Bodoe/Glimt3310249-5
29Aek Athens3310238-5
30Rb Leipzig3310238-5
31Fenerbahce Istanbul3202139-6
32Slavia Prague3101247-3
33Viking3101259-4
34FC Porto3000326-4
35Lille30003410-6
36Slovan Bratislava30003113-12
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 03.11.2026 22:10
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