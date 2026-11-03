Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata

Tutto facile per i campioni in carica del PSG, che hanno travolto il Villarreal in trasferta con un netto 6-0. I parigini, primi a punteggio pieno, hanno segnato ben quattro gol tra il 9' e il 17' (!) con Neves, Doué, Mayulu e Ruiz. Quest'ultimo ha poi firmato anche la quinta rete nella ripresa, prima del sigillo di Boly.

Il big match del Metropolitano ha sorriso al Bayern Monaco, che ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid grazie alle reti di Karl e Laimer. Vittoria anche per il Barcellona, che ha superato 3-0 l'Aston Villa grazie alla doppietta di Raphinha e al gol di Yamal.