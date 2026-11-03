Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata
I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno vinto 2-1 sullo United. Tennistico 6-0 del PSG
I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno vinto 2-1 sullo United. Tennistico 6-0 del PSG
|1
|Tjark Ernst
|26
|Givairo Read 62'
|24
|Thijs Kraaijeveld 78'
|35
|Mika Marmol
|16
|Javi Lopez 62'
|8
|Gjivai Zechiel
|34
|Charles Vanhoutte 46'
|28
|Oussama Targhalline
|23
|Anis Hadj Moussa
|19
|Nacho Ferri 62'
|10
|Luciano Valente
|17
|Reiss Nelson
|49
|Shaqueel van Persie
|33
|Florian Kastenmeier
|22
|Tobias van den Elshout 46'
|27
|Gaoussou Diarra
|65
|Dani Slory
|57
|Jerayno Schaken 62'
|14
|Sem Steijn 62'
|39
|Liam Bossin
|11
|Goncalo Borges
|4
|Tsuyoshi Watanabe 62'
|20
|Mats Deijl 78'
|Josep Martínez
|1
|Yann Aurel Bisseck
|31
|85' Manuel Akanji
|25
|Carlos Augusto
|30
|Djed Spence
|99
|77' Nicolo Barella
|23
|57' Hakan Calhanoglu
|20
|77' Piotr Zielinski
|7
|Federico Dimarco
|32
|Francesco Pio Esposito
|94
|57' Marcus Thuram
|9
|77' Aleksandar Stankovic
|5
|Leonardo Bovio
|46
|Francesco Stante
|45
|85' Benjamin Pavard
|28
|77' Petar Sucic
|8
|Andy Diouf
|17
|Mattia Mosconi
|48
|Ivan Provedel
|49
|Matteo Lavelli
|53
|57' Ange-Yoan Bonny
|14
|Raffaele Di Gennaro
|12
|57' Henrikh Mkhitaryan
|22
|20
|Carlos Baleba 51'
|5
|Harry Maguire 89'
|26
|Ayden Heaven 75'
|1
|Senne Lammens
|2
|Diogo Dalot
|10
|Matheus Cunha
|19
|Bryan Mbeumo
|15
|Leny Yoro
|37
|Kobbie Mainoo
|8
|Bruno Fernandes 89'
|16
|Amad Diallo 75'
|4
|Matthijs De Ligt 89'
|31
|Shea Lacey 75'
|12
|Karl Darlow
|17
|Andrey Santos
|41
|Harry Amass
|3
|Noussair Mazraoui
|22
|Tom Heaton
|7
|Mason Mount 89'
|6
|Lisandro Martinez 75'
|39
|Tyler Fletcher
|11
|Joshua Zirkzee
|18
|Youri Tielemans 51'
|Devis Vasquez
|32
|Matias Soule
|18
|22' Devyne Rensch
|2
|Wesley Vinicius Franca Lima
|43
|76' Gianluca Mancini
|23
|Leonardo Balerdi
|26
|76' Mario Hermoso
|22
|78' Donyell Malen
|14
|Marten de Roon
|15
|46' Rodrigo Mora
|86
|Bryan Cristante
|4
|Giorgio De Marzi
|70
|76' Daniele Ghilardi
|87
|22' Emanuele Lulli
|77
|46' Niccolo Pisilli
|61
|Konstantinos Koulierakis
|3
|78' Santiago Castro
|9
|76' Evan N'Dicka
|5
|Nahuel Molina
|20
|Alessandro Di Nunzio
|63
ROTTERDAM - Reduce dalla delusione del derby perso contro il Milan, l'Inter si è subito riscattata vincendo 3-0 sul campo del Feyenoord. I nerazzurri, al secondo successo consecutivo nella competizione dopo i due ko iniziali, hanno ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie alle reti di Bisseck ed Esposito. Nel secondo tempo è poi arrivato il sigillo di Zielinski, con uno splendido tiro da fuori area.
Come contro il Real lo scorso 14 ottobre, la Roma si è portata in vantaggio prima di farsi rimontare e clamorosamente battere 3-2 dal Manchester United, che fra tutte le competizioni non vinceva da nove partite. Soulé e Malen, quest'ultimo su rigore, hanno portato gli uomini di Gasperini sul 2-0, ma nella ripresa Bruno Fernandes ha accorciato le distanze, anche lui dal dischetto, prima che uno scatenato Cunha ribaltasse il risultato nel finale con una doppietta.
Tutto facile per i campioni in carica del PSG, che hanno travolto il Villarreal in trasferta con un netto 6-0. I parigini, primi a punteggio pieno, hanno segnato ben quattro gol tra il 9' e il 17' (!) con Neves, Doué, Mayulu e Ruiz. Quest'ultimo ha poi firmato anche la quinta rete nella ripresa, prima del sigillo di Boly.
Il big match del Metropolitano ha sorriso al Bayern Monaco, che ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid grazie alle reti di Karl e Laimer. Vittoria anche per il Barcellona, che ha superato 3-0 l'Aston Villa grazie alla doppietta di Raphinha e al gol di Yamal.
Nelle altre tre sfide della serata, il Galatasaray ha battuto 2-0 lo Stoccarda, lo Sporting ha vinto 1-0 in trasferta contro lo Shakhtar, mentre il LASK ha messo ko 4-0 lo Slovan Bratislava. Nessun gol, invece, tra Bodo/Glimt e Lille.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Paris Saint Germain
|3
|9
|3
|0
|0
|14
|5
|9
|2
|Aston Villa
|3
|9
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|3
|Liverpool FC
|3
|9
|3
|0
|0
|12
|7
|5
|4
|Real Madrid
|3
|9
|3
|0
|0
|10
|5
|5
|5
|Sporting CP
|4
|9
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|Real Betis
|3
|9
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|7
|Arsenal FC
|3
|7
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|8
|Vfb Stuttgart
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|9
|Barcelona
|3
|6
|2
|0
|1
|11
|6
|5
|10
|Como
|3
|6
|2
|0
|1
|10
|5
|5
|11
|Manchester City
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|12
|Club Brugge
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|6
|3
|13
|Borussia Dortmund
|3
|6
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|14
|Galatasaray
|4
|6
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|15
|Bayern Monaco
|3
|5
|1
|2
|0
|10
|5
|5
|16
|Roma
|3
|4
|1
|1
|1
|8
|5
|3
|17
|Atletico Madrid
|3
|4
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|18
|Shakhtar Donetsk
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|19
|PSV Eindhoven
|3
|4
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|20
|Villarreal CF
|3
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|21
|Inter
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|22
|Manchester United
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|23
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|24
|LASK
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|25
|Sabah FK
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|26
|Feyenoord Rotterdam
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|27
|Lens
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|28
|Bodoe/Glimt
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|29
|Aek Athens
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|30
|Rb Leipzig
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|31
|Fenerbahce Istanbul
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|32
|Slavia Prague
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|33
|Viking
|3
|1
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|34
|FC Porto
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|35
|Lille
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|13
|-12