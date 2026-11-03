Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Il collegamento

L'operazione di polizia di domenica mattina, col conseguente fermo di almeno due persone, sarebbe collegata al grave fatto di sangue verificatosi verso le 23 di sabato, proprio nella palazzina di Viale Franscini. Un uomo, in seguito a un alterco, sarebbe stato accoltellato, riportando ferite piuttosto serie. Interpellato da tio.ch già nella giornata di lunedì il Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale aveva precisato che le indagini sul caso proseguono col massimo riserbo.

Frustrazione

L'abitante dello stabile di Viale Franscini che ha accettato di parlare con tio.ch appare piuttosto frustrato: «Io abito qui da una vita. Ma le cose sono cambiate. Non si può più stare sereni. Gira gente che spaccia droga e che la consuma. A volte abbiamo a che fare anche con alcolizzati. O con persone che non fanno niente tutto il giorno. È diventato complicato. La polizia è già intervenuta più di una volta qui. E in un'occasione, di fronte alle mie lamentele, mi è stato anche suggerito di cambiare casa. Ma io mica mi muovo, ho lavorato una vita intera e ho fatto tanti sacrifici per comprarmi un piccolo appartamento. Devo andarmene io per colpa di altri?»