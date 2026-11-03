La misoginia corre sui social: «Come aiutiamo i ragazzi a riconoscerla?»

Secondo le firmatarie, il problema non riguarda soltanto i contenuti d'odio, ma anche le ragioni per cui questi messaggi riescono ad attirare i più giovani. «Questi messaggi possono intercettare bisogni reali dei ragazzi: appartenenza, riconoscimento, sicurezza e ascolto», si legge nell'interrogazione. Bisogni che possono essere sfruttati da influencer e operatori commerciali per vendere corsi, prodotti e abbonamenti che promettono successo, potere e controllo sulle donne.

Un problema anche di salute pubblica

A sostegno delle loro preoccupazioni, Merlo e Mossi Nembrini richiamano un recente contributo pubblicato sulla rivista medica The Lancet da Sarah Hawkes e Kent Buse. Gli autori propongono di considerare la manosfera anche come una questione di salute pubblica, prestando attenzione agli interessi economici di chi produce e diffonde contenuti misogini.