Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

La misoginia corre sui social: «Come aiutiamo i ragazzi a riconoscerla?»

Più Donne interroga il Governo sulla diffusione della misoginia online tra i giovani. Sotto la lente i programmi scolastici, il ruolo degli influencer e gli strumenti di prevenzione.
La misoginia corre sui social: «Come aiutiamo i ragazzi a riconoscerla?»
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte RED
elaborata da Redazione
La misoginia corre sui social: «Come aiutiamo i ragazzi a riconoscerla?»
Più Donne interroga il Governo sulla diffusione della misoginia online tra i giovani. Sotto la lente i programmi scolastici, il ruolo degli influencer e gli strumenti di prevenzione.

BELLINZONA - Come vengono aiutati i giovani ticinesi a riconoscere la misoginia online? E cosa fanno le scuole per contrastare la diffusione di modelli maschili fondati sul dominio e sulla svalutazione delle donne? Sono alcune delle domande che Più Donne rivolge al Consiglio di Stato con un'interrogazione presentata oggi dalle deputate Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini.

Cos'è la manosfera?
Il termine "manosfera" indica un insieme di comunità online, forum e profili social accomunati da posizioni antifemministe e, in alcuni casi, apertamente misogine. Ambienti nei quali vengono diffusi messaggi che esaltano la superiorità maschile e attribuiscono alle donne e al femminismo la responsabilità delle difficoltà vissute dagli uomini.

Secondo le firmatarie, il problema non riguarda soltanto i contenuti d'odio, ma anche le ragioni per cui questi messaggi riescono ad attirare i più giovani. «Questi messaggi possono intercettare bisogni reali dei ragazzi: appartenenza, riconoscimento, sicurezza e ascolto», si legge nell'interrogazione. Bisogni che possono essere sfruttati da influencer e operatori commerciali per vendere corsi, prodotti e abbonamenti che promettono successo, potere e controllo sulle donne.

Un problema anche di salute pubblica
A sostegno delle loro preoccupazioni, Merlo e Mossi Nembrini richiamano un recente contributo pubblicato sulla rivista medica The Lancet da Sarah Hawkes e Kent Buse. Gli autori propongono di considerare la manosfera anche come una questione di salute pubblica, prestando attenzione agli interessi economici di chi produce e diffonde contenuti misogini.

Solitudine, difficoltà scolastiche, insicurezza economica, mancanza di prospettive e bisogno di appartenenza sono alcuni dei fattori che, secondo lo studio citato, possono rendere questi ambienti particolarmente attraenti. Le comunità online offrono spiegazioni semplici a problemi reali, individuando però nelle donne le responsabili del disagio maschile.

Per questo, sostengono le interroganti, non basta rimuovere i contenuti misogini dalle piattaforme. Occorre intervenire anche sul piano educativo, della salute mentale e delle opportunità sociali, aiutando i ragazzi a sviluppare gli strumenti necessari per riconoscere i meccanismi di manipolazione.

Cosa si fa nelle scuole ticinesi?
In Ticino esistono già diversi programmi dedicati all'educazione digitale, alla parità e alla prevenzione della violenza di genere. Tra questi figurano le attività promosse dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), i percorsi del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) e il progetto «Parliamone!», rivolto alle scuole professionali, che affronta temi come il consenso, la violenza digitale, gli stereotipi e i modelli maschili.

Le due deputate vogliono però capire quanto queste attività affrontino esplicitamente la manosfera e la misoginia online. In particolare, chiedono al Governo se nei programmi scolastici si parli anche del ruolo degli influencer, degli algoritmi che selezionano i contenuti sui social e degli interessi commerciali legati alla diffusione di messaggi misogini.

Un'altra questione riguarda la copertura degli interventi. Più Donne chiede dati relativi agli ultimi tre anni scolastici: quante sedi, classi e quanti allievi sono stati coinvolti? Le attività raggiungono sistematicamente determinate fasce d'età oppure dipendono dall'iniziativa delle singole scuole? E quale continuità è prevista per l'anno scolastico 2026-2027?

Coinvolgere i ragazzi, non colpevolizzarli - Un punto centrale dell'interrogazione riguarda il modo in cui coinvolgere direttamente i giovani nella prevenzione. «La prevenzione deve coinvolgere direttamente ragazzi e uomini, senza presentarli come un problema, ma riconoscendoli come parte della soluzione», scrivono Merlo e Mossi Nembrini.

Le deputate chiedono dunque come vengano affrontati nelle scuole i temi delle emozioni, del consenso, delle relazioni rispettose e dei modelli maschili. Vogliono inoltre sapere a quali servizi possano rivolgersi giovani, famiglie e docenti quando emergono isolamento, disagio o adesione a ideologie fondate sul dominio maschile.

In particolare, domandano se questi servizi dispongano di competenze specifiche per accompagnare chi desidera allontanarsi dagli ambienti della manosfera.

La richiesta al Governo: misurare i risultati
L'ultimo interrogativo riguarda l'efficacia delle misure già in campo. Per le firmatarie, infatti, «non basta mettere a disposizione dei progetti»: bisogna anche verificare quali giovani vengano effettivamente raggiunti e quali strumenti siano offerti a docenti e famiglie.

Merlo e Mossi Nembrini chiedono quindi al Consiglio di Stato come vengano valutati i risultati degli interventi, al di là del semplice numero di partecipanti, e se siano state individuate lacune nella copertura o nei contenuti. In caso affermativo, vogliono conoscere quali miglioramenti il Governo intenda promuovere e con quali tempi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
contenutionlineragazziriguarda
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
2 gior

Tensione all'esterno di un locale

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
124
196

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
11 ore
16

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
3 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
11 ore
86
211

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
80
172

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
7 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
3 gior
10
18

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
113

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
3 gior
21
74

Ecco don Funerale

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
23 ore
29
61

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
7 ore
3

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
45
171

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
139

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
24
72

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
1 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
10 ore
34
75

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
93

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
3 gior
11

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
116

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
42
111

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
2 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
1 gior
16
34

Tutti denunciati

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
2 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
1 gior
16
88

Che Ambrì!

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
7 ore
18

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
58

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
2 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
7 ore
10
34

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
13
49

Serena è stata ritrovata

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
19 ore
17

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
14
57

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
2 gior
9
59

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
1 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
3 gior
14
97

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
6
50

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
10 ore
2
23

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
1 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
42 min

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
42 min

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

La Svizzera italiana si rilassa con la tv accesa
LIVE
SVIZZERA
1 ora

La Svizzera italiana si rilassa con la tv accesa

Si cerca il nuovo direttore delle Biblioteche cantonali
LIVE
CANTONE
1 ora
1
1

Si cerca il nuovo direttore delle Biblioteche cantonali

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 ora
16
40

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Aeroporto di Lugano-Agno: «Dov’è finito il rapporto dell’Ispettorato del lavoro?»
LIVE
LUGANO
2 ore
5

Aeroporto di Lugano-Agno: «Dov’è finito il rapporto dell’Ispettorato del lavoro?»

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
2 ore
28
19

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Allevamento ovicaprino, è tempo di avere dei numeri
LIVE
CANTONE
3 ore
9

Allevamento ovicaprino, è tempo di avere dei numeri

La galleria di Maroggia si accende a LED: investiti 2 milioni
LIVE
MAROGGIA
3 ore
4
8

La galleria di Maroggia si accende a LED: investiti 2 milioni

Un robot nella pancia del Gottardo: farà lui le manutenzioni
LIVE
CANTONE
4 ore
3
28

Un robot nella pancia del Gottardo: farà lui le manutenzioni