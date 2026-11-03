CHIASSO
Umberto Balzaretti va in pensione dopo 40 anni
In questi giorni il segretario comunale ha ricevuto il saluto ufficiale del Municipio, dei direttori e dei capiservizio dei diversi dicasteri comunali.
Comune Chiasso
Umberto Balzaretti va in pensione dopo 40 anni
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Umberto Balzaretti va in pensione dopo 40 anni
In questi giorni il segretario comunale ha ricevuto il saluto ufficiale del Municipio, dei direttori e dei capiservizio dei diversi dicasteri comunali.
Umberto Balzaretti va in pensione dopo 40 anni
In questi giorni il segretario comunale ha ricevuto il saluto ufficiale del Municipio, dei direttori e dei capiservizio dei diversi dicasteri comunali.
CHIASSO - Dopo quarant'anni di servizio nell'Amministrazione comunale, il segretario comunale di Chiasso Umberto Balzaretti conclude la sua carriera e va in pensione.
In questi giorni Balzaretti ha ricevuto il saluto ufficiale del Municipio, dei direttori e dei capiservizio dei diversi dicasteri comunali.
Il Comune di Chiasso ha espresso il proprio ringraziamento per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso di quattro decenni, durante i quali Balzaretti ha rappresentato un punto di riferimento per l'Amministrazione comunale.
Il Municipio gli ha infine rivolto i migliori auguri per questa nuova fase della vita.
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