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Il Passo del San Gottardo chiude per l'inverno
Il provvedimento scatta giovedì 5 novembre, dopo valutazione dell'USTRA
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Fonte USTRA
Il Passo del San Gottardo chiude per l'inverno
Il provvedimento scatta giovedì 5 novembre, dopo valutazione dell'USTRA
AIROLO - La strada del Passo del San Gottardo sarà chiusa al traffico giovedì 5 novembre 2026 alle 8. A causa delle condizioni meteorologiche invernali e per motivi di sicurezza, il tratto tra Hospental e Airolo non sarà più transitabile.
La data della chiusura stagionale è stata fissata dall'Ufficio federale delle strade (USTRA), che ha valutato la situazione in collaborazione con l'Ufficio per la gestione delle strade nazionali (AfBN) del Canton Uri.
Fino alla chiusura invernale completa resta in vigore la chiusura notturna tra le 18 e le 8 del mattino successivo. Già da lunedì 2 novembre, invece, è stato chiuso il sentiero escursionistico e ciclabile nella gola di Schöllenen.
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